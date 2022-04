„Gute Stube“: Mareike Siemer schätzt den minimalistischen Stil

Braunschweig. Minimalismus, Torten und Platz für Freunde vereint die 28-Jährige Mareike Siemer in ihrem 120-Quadratmeter großen Altbautraum in Braunschweig.

Hier kann man nur ins Schwärmen kommen: Ein zwölf Meter langer Flur, ein begehbarer Kleiderschrank und eine offene Wohnküche laden zum Verweilen ein. Die 28-Jährige Mareike Siemer hat ihre perfekte Wohnung im östlichen Ringgebiet gefunden. Sie hat die sanierte Altbauwohnung mit Design-Klassikern, hellen Farben und einem Hang zum Minimalismus gestaltet und damit eine Wohlfühloase für sich und ihren Partner geschaffen.

Unsere Redakteurin Ida Wittenberg hat sie zuhause besucht. Exklusive EInblicke gibt es in der neuesten Folge ihres Podcasts „Gute Stube“.

Ein minimalistischer Stil ist Mareike Siemer wichtig

„Meine Kuchenleidenschaft sieht man auf den ersten Blick in dieser Wohnung nicht. Mein Partner und ich mögen es gerne clean und aufgeräumt mit Möglichkeiten, alles unauffällig zu verstauen. Zum Glück gibt es dafür die Speisekammer und den Keller. Unseren Stil würde ich daher auch hell und minimalistisch beschreiben. Dadurch wirkt für uns alles gleich viel einladender. Das war uns bei dieser Wohnung extrem wichtig. Die offene Küche mit angrenzendem Ess- und Wohnbereich bringt genau das mit, wonach wir gesucht hatten. Wobei ich ins gemachte Nest gezogen bin und mein Partner eigentlich den Grundstein gelegt hat.

„Gute Stube“- Ein Hang zum Minimalismus „Gute Stube“- Ein Hang zum Minimalismus Mareike Siemer und ihr Partner mögen es gerne clean und schätzen den minimalistischen Stil. So sieht die Wohnung in Braunschweig aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24

Auch wenn wir den großen Esstisch durch die Corona-Lage gerade nicht ganz ausnutzen können, so bildet er doch den Mittelpunkt der Wohnung. Acht Stühle stehen aktuell am Tisch, es könnten aber ohne Probleme noch zwei mehr rangestellt werden. Und genau das ist auch unsere Idee dahinter: Wir möchten hier mit Freunden und der Familie feiern, essen und eine schöne Zeit haben.

Der Food-Blog „Kleid und Kuchen“ ist ihr Hobby

Auch meine Leidenschaft fürs Backen kommt bei solchen Feiern immer gut an. Während ich noch in der Küche stehe, können die Gäste sich schon unterhalten. Ich habe hier genug Möglichkeiten neue Kreationen auszuprobieren, um die Rezepte anschließend auf meinem Food-Blog „Kleid und Kuchen“ zu teilen oder die Torten dann direkt mit Freunden zu probieren.

Tatsächlich hat sich unser Wohnverhalten durch Corona aber auch ein wenig verändert. Der Esstisch dient nun manchmal auch als Schreibtisch und es wird viel schneller unordentlich. Damit wir es trotzdem möglichst gemütlich haben, gehören für mich auf jeden Fall frische Blumen zum Wocheneinkauf dazu. Und ein weiterer Vorteil: Auf den Sofas sieht man nicht sofort jeden Fleck. Der ein oder andere Design-Klassiker durfte hier aber auch schon einziehen. Wir sind auf jeden Fall Fans der USM Haller Möbel, die viele vermutlich aus Büros kennen und auch die ein oder andere Lampe des Designers Verner Panton findet sich hier und da.“

