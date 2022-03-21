Ці правила поширюються на біженців з України

Все більше біженців з України шукають захисту в нашій області. Щоб без проблем освоїти перші кроки на німецькій землі, ми відповіли на найважливіші питання.

Artikel auf Deutsch/Стаття німецькою мовою:Diese Regeln gelten für Geflüchtete aus der Ukraine

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Що повинні робити біженці з України, прибувши до Нижньої Саксонії?

Громадяни України можуть перебувати в Німеччині без візи максимум 90 днів. За інформацією землі Нижня Саксонія їм не потрібен дозвіл на проживання до 23 травня 2022 року. Українці можуть отримати посвідку на проживання для тимчасового захисту, яку можуть надати відповідні органи по справах іноземців. Цей дозвіл на проживання спочатку дійсний до 4 березня 2024 року. Ви можете перевірити, якому органу по справах іноземців Ви підпорядковуєтесь: bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/

Біженці з України можуть перебувати у родичів, знайомих, друзів чи інших приватних осіб. Про це повідомляє Рада у справах біженців Нижньої Саксонії.

Коли біженці прибувають до Нижньої Саксонії, вони також можуть повідомити про своє прибуття у розподільчому центрі на виставковому майданчику в Лаатцені (зал 13). Також можна повідомити безпосередньо в один із центрів прибуття в Нижній Саксонії (Брамше і Бад-Фоллінгбостель) або в центри початкового прийому в Брамше/Оснабрюку, Брауншвайґу, Фрідланді та Ольденбурзі, повідомляє Рада у справах біженців Нижньої Саксонії.

Чи повинні біженці з України йти до органу реєстрації?

Біженці, які проживають у приватних помешканнях (у друзів чи родичів) і не подали заяву про надання притулку в центри початкового прийому, зобов’язані зареєструватися в органі реєстрації лише після закінчення тримісячного періоду. Інформацію про це надасть земля Нижня Саксонія. Після закінчення трьох місяців біженці повинні зареєструватися за своєю поточною адресою у відповідальному за них відділі реєстрації.

Що робити біженцям з України, якщо їм потрібно звернутися до лікаря?

За даними Ради у справах біженців Нижньої Саксонії протягом перших 18 місяців перебування в Німеччині не передбачене медичне страхування. Перед тим як біженці звернуться до лікаря, вони повинні подати заяву на отримання так званої довідки про допуск до служби соціального забезпечення за місцем проживання. Там вони отримують певні види лікування, але воно дещо обмежене. Це стосується терміново необхідного лікування, вакцинації або хронічних захворювань, про що на відповідний запит може дати роз’яснення Асоціація лікарів обов’язкового медичного страхування Нижньої Саксонії.

У разі невідкладної медичної допомоги біженці можуть звернутися безпосередньо до лікарні.

Що робити біженцям з України, якщо вони хочуть тут працювати?

Біженці, які перебувають у Нижній Саксонії без візи, не мають права працювати. Інформацію про це надасть земля Нижня Саксонія. Після отримання дозволу на проживання дозволяється працевлаштування.

Що робити біженцям з України, якщо дитина-біженець потребує догляду?

Діти та молодь із зон бойових дій України можуть скористатися різноманітними освітніми та доглядовими пропозиціями у Нижній Саксонії. Про це на своєму сайті повідомляє земля Нижня Саксонія. Місця в яслах чи дитсадку розподіляються також містами та громадами.

Чи можуть діти-біженці з України ходити до школи в Нижній Саксонії?

Як тільки це врегульовано, що сім’я може залишатися і жити в Нижній Саксонії, діти повинні відвідувати школу в Нижній Саксонії з 6 років. Більш детальну інформацію можна отримати безпосередньо у школах за місцем проживання або в муніципалітеті.

Де можна зробити щеплення від корона-вірусу біженцям з України?

Земля Нижня Саксонія разом з муніципалітетами та державними органами прийому планує кампанії вакцинації біженців. Про це держава надає інформацію на своєму сайті. Біженці, які перебувають у родичів, знайомих або в інших приватних помешканнях, мають можливість зробити щеплення в муніципальній службі вакцинації або в кабінеті лікаря. На веб-сайті www.impfen-schuetzen-testen.de Ви можете подивитися, де є пропозиції щодо вакцинації у Вашому регіоні.

Як біженці з України можуть встановити контакт зі знайомими та родичами в Україні?

Багато телекомунікаційних компаній надали безкоштовні дзвінки та SMS на стаціонарні та мобільні зв’язки.

До таких компаній належать:

Deutsche Telekom

Vodafone O2/

Telephonica

Pyur

NetCologne

М-nет

EWE

1&1

Freenet

Чи можуть біженці з України перераховувати гроші в Україну?

Гроші можуть бути перераховані на поточний рахунок одержувача через його власний поточний рахунок. Земля Нижня Саксонія повідомляє, що наразі збоїв у платіжних операціях з Україною немає. Однак банківські перекази з виплатою готівки не можливі. Наразі жоден банк чи ощадна каса не може гарантувати, що кошти надійдуть до одержувача в Україні. Оскільки ситуація може змінюватися щодня, біженці повинні зв’язатися зі своїм банком, перш ніж здійснювати транзакцію. Також доречно зв’язатися з людьми, яких ви знаєте в Україні, щоб дізнатися, чи мають вони доступ до вашого облікового рахунку.

Чи можуть біженці з України користуватися регіональним та місцевим транспортом?

Біженці з України можуть безкоштовно користуватися регіональними потягами та численними автобусними лініями Нижньої Саксонії, повідомляє держава. Замість квитка біженці можуть пред’явити паспорт або інший український документ, що посвідчує особу. Це стосується транспортної мережі Бремен/Нижня Саксонія (VBN), Nordwestbahn та потягів Metronom, Erixx та Ennо-потягів. Біженці також можуть безкоштовно подорожувати на поїздах далекого сполучення від Німецької залізниці (Deutsche Bahn). За інформацією землі Нижня Саксонія безкоштовні квитки «helpukraine» доступні на вокзалах. Вони також дійсні в місцевому транспорті.

Чи повинні біженці з України реєструвати своїх домашніх тварин з України в Німеччині?

Федеральний уряд тимчасово пом’якшив правила ввезення домашніх тварин, повідомляється на сайті землі Нижня Саксонія. Власникам залишається лише довести, що вони є біженцями з України. Згідно правил землі Нижня Саксонія тварин потрібно лише зареєструвати у ветеринарних інстанціях. Потім визначається стан здоров’я тварини щодо сказу.

Де біженці з України можуть вивчити німецьку мову?

Земля Нижня Саксонія запровадила додаткові програми мовної підтримки біженців. Окрім базових і поглиблених мовних курсів держава також пропонує мовні курси для жінок-біженок з одночасним доглядом за дітьми. Перелік курсів можна знайти тут:

Übersetzung/переклад: Oleh Bey

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