Öffentliche Verkehrsmittel Azubi-Ticket in Niedersachsen kommt am 1. Januar 2022

Das Azubi-Ticket für vergünstigte Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr in Niedersachsen kommt zum 1. Januar 2022. Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende haben landesweit unabhängig von ihrem Alter Anspruch darauf, wie das Verkehrsministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte.

Lesen Sie mehr:

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese können dann für 30 Euro im Monat in ihrer Region den Nahverkehr nutzen. Niedersachsen unterstütze die Landkreise, kreisfreien Städte und Verkehrsverbunde dabei mit insgesamt 25 Millionen Euro im kommenden Jahr, 2023 sind es dann 30 Millionen.

ÖPNV für einen Euro am Tag

Das Ticket soll laut Ministerium im gesamten Tarifraum des jeweiligen Nahverkehrsanbieters gelten. „Dass Schüler und Auszubildende für einen Euro am Tag den ÖPNV nutzen können, ist ein echter Meilenstein.

Denn gerade im ländlichen Raum müssen junge Leute, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, erhebliche Summen für Monatsfahrkarten bezahlen, um mobil zu sein“, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) laut Mitteilung.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de