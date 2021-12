Outdoor-Podcast „Draußen“ erhält European Newspaper Award

In seinem Podcast spricht Redakteur Michael Strohmann, selbst seit Jahrzehnten als Outdoor-Sportler unterwegs, mit Gästen über deren Erlebnisse, Begegnungen und Abenteuer unter freiem Himmel, ob beim Wandern, Radfahren, Laufen oder Bergsteigen. „Im Kern geht es darum, wie wir leben wollen, wie uns das Draußensein verändert und was es uns geben kann“, sagte Strohmann am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf die internationale Auszeichnung in der Podcast-Kategorie. Viele Menschen seien auf der Suche nach sich selbst und nach Antworten auf sie bedrängende Fragen inmitten einer verstörenden Zeit.

Hören Sie hier einige Podcastfolgen:

Hinter dem European Newspaper Award steht der renommierte Zeitungsdesigner Norbert Küpper. Er hat den Wettbewerb vor rund zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen, um den Austausch über kreatives Zeitungsdesign und innovative Zeitungskonzepte innerhalb Europas zu verbessern. Insgesamt haben 161 Zeitungen aus 24 Ländern am 23. European Newspaper Award teilgenommen. In den 20 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 4.000 Einreichungen. Er ist damit einer der größten Wettbewerbe zum Thema Zeitungsdesign weltweit. Allein 305 Online-Projekte aus ganz Europa hatten die 18 Jury-Mitglieder zu bewerten, die aus neun Ländern kommen.

red

