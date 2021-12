Unwetterlage Niedersachsen: Schwere Sturmböen und Orkanwarnung

Ein Sturmtief fegt über Nord- und Mitteldeutschland hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ruft deshalb für Mittwoch, 1. Dezember, die Warnstufe 2 in Niedersachsen aus. Betroffen sind die Landkreise Gifhorn, Wolfenbüttel, Helmstedt, Peine sowie die Städte Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter.

Laut DWD treten derzeit Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 65 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher Richtung auf. Am Nachmittag und Abend soll der Wind noch stärker werden. Ab 17 Uhr wüten in unserer Region schwere Sturmböen mit etwa 100 Kilometern pro Stunde. Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes gilt vorerst bis Mitternacht.

Während des Unwetters besteht die Gefahr, dass Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie deshalb besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.

Braunschweiger Weihnachtsmarkt wegen Sturm geschlossen

In Braunschweig musste wegen der Sturmwarnung sogar der Weihnachtsmarkt am Nachmittag geschlossen werden. Die Stadt hatte sich nach einer Beratung mit den Sicherheitsbehörden entschieden, den Markt zu schließen. Am Donnerstag soll der Braunschweiger Weihnachtsmarkt wieder wie geplant öffnen, wenn die Wetterlage es zulässt.

Die Harzer Schmalspurbahn hat den Zugverkehr auf der Strecke zwischen Schierke und dem Brocken eingestellt. Foto: Matthias Bein / dpa

Orkan fegt über Harz – Warnstufe 4 auf dem Brocken

Im Harz ist die Lage noch dramatischer. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch vor extremen Orkanböen auf dem Brocken. Oberhalb von 1000 Metern gilt ab dem Nachmittag die höchste Unwetterwarnstufe mit Windgeschwindigkeiten bis zu 160 Kilometern pro Stunde.

Die Harzer Schmalspurbahnen hatte den Verkehr zum Brockenbahnhof bereits am Dienstag eingestellt. Auch mehrere Wanderwege zu Norddeutschlands höchstem Berg sind wegen umgestürzter Bäume bereits gesperrt.



Welche Unwetter-Warnstufen gibt es?

Der DWD unterscheidet zwischen vier Unwetter-Warnstufen. Stufe 1 ist die amtliche Wetterwarnung. Es können demnach Wetterentwicklungen vorkommen, die grundsätzlich nicht ungewöhnlich sind, aber dennoch für Gefahren sorgen können – wie etwa Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h.

Die amtliche Warnung vor markantem Wetter – Warnstufe 2 – beschreibt eine gefährliche Wetterentwicklung. Vereinzelt oder örtliche können hier Schäden auftreten. Starke Gewitter mit schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel sind hier Warnkriterien des DWD.

In Warnstufe 3 rechnet der DWD mit einer gefährlichen Wetterlage, bei der „verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten“ können. Kriterien der amtlichen Wetterwarnung sind schwere Gewitter mit Hagelschlag, heftigem Starkregen, Orkan- oder orkanartigen Böen (zwischen 105 und 139 km/h) – und gegebenenfalls sogar Tornadogefahr.

Die höchste Unwetter-Warnstufe des DWD ist Stufe 4: die amtliche Warnung vor extremem Unwetter. Sie warnt vor extremem Wetter mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen Orkan- oder orkanartigen Böen von überörtlich mehr als 140 km/h und gegebenenfalls Tornadogefahr. „Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten“, beschreibt der DWD.

