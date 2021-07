Nach einem Polizeieinsatz gegen einen mutmaßlich aggressiven Mann in der Göttinger Innenstadt am Sonntag hat die Polizei Untersuchungen angekündigt (Symbolbild).

Polizeieinsatz Gewaltsamer Einsatz in Göttingen: Polizei kündigt Untersuchung an

Nach einem Polizeieinsatz gegen einen mutmaßlich aggressiven Mann in der Göttinger Innenstadt am Sonntag hat die Polizei Untersuchungen angekündigt. Auf Twitter wurde das Video eines Augenzeugen veröffentlicht. Demnach schlägt ein Beamter dem Mann ins Gesicht, bevor er niedergedrückt wird. Vier Beamte sind zu sehen, die den Mann auf den Boden drücken, um ihn an Beinen und Händen zu fixieren. Dabei drückt einer der Beamten dem Mann mit dem Knie den Kopf auf das Straßenpflaster.Blutspuren sind auf dem Boden zu sehen.

Polizei Göttingen: Mann fiel durch aggressives Verhalten auf

Nach Mitteilung der Polizei war der 28 Jahre alte Mann schon zuvor in der Göttinger Innenstadt durch aggressives Reden aufgefallen. Vorbeifahrende Streifenwagen habe er mit Gesten provoziert. In der Nähe des Göttinger Kornmarktes habe er sich dann einer Funkstreife in den Weg gestellt, das Auto am Weiterfahren gehindert und habe aggressiv und provozierend gegen die Beamten gestikuliert.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

2/3

Das Video zeigt lediglich einen Ausschnitt der Tathandlung.

Der Einsatz wurde mit der Bodycam eines 👮‍♂️ aufgezeichnet, dessen Auswertung zurzeit noch andauert.

Wir bitten darum, von Spekulationen zum Tathergang abzusehen 👉 die Ermittlungen hierzu laufen. — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) July 18, 2021

Gewaltsamer Einsatz: 28-Jähriger und Polizist verletzt – Untersuchung angeordnet

Als die Beamten die Identität des Mannes feststellten, sei er erneut aggressiv geworden und sei bedrohlich auf die Beamten zugegangen. Versuche, ihn zu beruhigen, seien fehlgeschlagen. Als einer der Polizisten ihn überwältigen wollte, seien beide zu Boden gegangen, und der Mann habe sich mit Schlägen und Tritten gewehrt. Sowohl der 28-Jährige als auch der Beamte seien verletzt worden. Der genaue Hergang des Polizeieinsatzes soll nun untersucht werden, kündigte eine Sprecherin am Montag an. Dazu sollen die Aufnahme der Bodycam eines der Beamten ausgewertet werden.

Lesen Sie auch:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de