Weil: Testpflicht für Unternehmen eine Frage der Fairness

Die vom Bund beschlossene Verpflichtung von Unternehmen, ihren Mitarbeitern Corona-Tests anbieten zu müssen, betrifft in Niedersachsen nach Worten von Ministerpräsident Stephan Weil nur wenige Arbeitgeber. In seinem Bundesland machten 75 Prozent der Unternehmen schon Testangebote oder bereiteten diese konkret vor, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Hannover.

Für Mehrheit mache Vorschrift keinen Unterschied

Für die Mehrheit mache die Vorschrift daher keinen Unterschied. Für die Minderheit derer, die keine Tests anböten, sei eine Verpflichtung jedoch „nicht nur eine Frage des Infektionsschutzes, sondern auch der Fairness“.Vergangene Woche hatte Weil in Sachen Tests am Arbeitsplatz noch auf Freiwilligkeit gesetzt. „Mir ist es viel lieber, wir kommen praktisch voran, und zwar auf freiwilliger Basis, als dass die Politik gezwungen ist, mit Zwang und Pflichten zu arbeiten“, sagte er damals.

dpa