Streit um Erdölpläne bei Braunschweig, Helmstedt und Wolfenbüttel

Der Streit um die riesigen Erdöl-Vorkommen in unserer Region spitzt sich zu. SPD-Landtagsabgeordnete, vor allem aber die Grünen, üben zunehmend Druck auf die Landesregierung aus. Die Grünen haben einen Antrag vorbereitet, den die Landtagsfraktion Anfang des kommenden Jahres in den Landtag einbringen will. Tenor des Antrags: Die Landesregierung soll ihre Hände von den riesigen Ölschiefer-Vorkommen in unserer Region lassen.

SPD-Abgeordnete wollen Antworten vom Landwirtschaftsministerium

Die SPD-Landtagsabgeordneten Marcus Bosse, Jörn Domeier, Dunja Kreiser und Christos Pantazis haben eine gemeinsame Anfrage an das zuständige Landwirtschaftsministerium vorbereitet, die Anfang Januar eingereicht werden soll. Hier geht klar hervor: Auch die SPD-Abgeordneten aus unserer Region wollen den Abbau verhindern.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Exklusiv in unserer Zeitung: Das sind die Pläne

Der Antrag der Grünen und die Anfrage der SPD liegen unserer Zeitung vor. Bei den beiden großen Ölschiefer-Lagerstätten zwischen Hondelage in der Stadt Braunschweig und Wendhausen im Landkreis Helmstedt sowie zwischen Flechtorf im Landkreis Helmstedt und Schandelah im Landkreis Wolfenbüttel handelt es sich deutschlandweit um das größte derartige Vorkommen. Das Land Niedersachsen will es unbedingt sichern. Das große Problem an den riesigen Erdöl-Vorkommen in unserer Region ist, dass sie in tiefen Schieferschichten lagern. Der Abbau kann, damit er rentabel ist, nur großflächig geschehen – und würde so ganze Naturräume zerstören. Außerdem würde er sehr viel CO2 freisetzen.

Beim Fracking werden Öl und Gas aus Ölschiefer gewonnen, in dem man die fraglichen Gesteinsschichten mit Wasser und Chemikalien aufsprengt. Das Gewinnen von Gas ist dabei die gängigere Variante.

Erdölvorkommen im Braunschweiger Land womöglich mit "nationaler Bedeutung"

Für das Land hat diese „langfristige Energiereserve sogar nationale Bedeutung“. Das sagte Natascha Manski, Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums, unserer Zeitung bereits vor ein paar Monaten. Doch das wollen die Grünen nicht gelten lassen. Die Landtagsabgeordnete Imke Byl ist Sprecherin für Umwelt, Energie und Klimaschutz der Grünen-Landtagsfraktion. Sie sagte nun mit Blick auf die Ölschiefer-Vorkommen in unserer Region: „Man kann nicht auf der einen Seite ein Klimagesetz beschließen und auf der anderen Seite die Ölschieferlagerstätten für einen möglicherweise in der Zukunft liegenden, massiv klimaschädlichen Abbau vorsehen.“ Das passe einfach nicht zusammen und sei komplett aus der Zeit gefallen. „Daran sieht man mal wieder, wie ernst die Landes-GroKo ihre eigenen Aussagen nimmt“, sagte Byl.

So viel Erdöl gibt es bei Braunschweig, Helmstedt, Wolfenbüttel

Die Vorkommen in unserer Region sind immens: Denn in den beiden genannten Gebieten lagert eine Schieferölmenge von etwa 150 bis 180 Millionen Tonnen. Damit handelt es sich um mehr als das Zehnfache der in Niedersachsen bisher nachgewiesenen Erdölvorräte. Die Landesregierung relativierte die Bedeutung bereits: Ein Abbau liege weder kurz- noch mittelfristig im öffentlichen Interesse, hieß es. Bei den derzeitigen Ölpreisen rentiert sich der Abbau des Ölschiefers in unserer Region noch nicht. Denn man müsste die fraglichen Gesteinsschichten mit Wasser und Chemikalien aufsprengen. Aufgrund der hohen deutschen Importabhängigkeit von Öl und Gas kann sich das aber ändern. Man beachte da nur die derzeit umstrittene Leitung Nord Stream 2 und den Streit mit Russland. Der Antrag der Grünen ist daher klar formuliert. Es heißt: „Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf, die Festlegung der Ölschiefer-Lagerstätten als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet aus dem Landesraumordnungsprogramm zu entfernen.“ Im sogenannten Landesraumordnungsprogramm sei außerdem festzuhalten, „dass die Ölschiefer-Lagerstätten aus Klimaschutzgründen als CO2-Speicher dauerhaft in der Erde bleiben müssen und einen Abbau auch zukünftig klar auszuschließen“.

Protest wird laut

Für den SPD-Abgeordneten Marcus Bosse ist mit dem Antrag der Grünen und der eigenen Anfrage klar, dass „in dieser Frage viel Bewegung hereinkommen wird“. Bosse ist umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Er weiß zwar die Unterzeichner des Antrags, Kreiser, Domeier und Pantazis, hinter sich. Anders als bei den Grünen steht aber noch längst nicht die gesamte SPD-Fraktion hinter dem Stopp eines möglichen Ölschiefer-Abbaus. Vor allem müssen die SPD-Abgeordneten aus der Region gegen die eigene Landesregierung vorgehen. Das hemmt offenbar. Noch hat die SPD keinen Antrag gestellt – im Gegensatz zu den Grünen. Doch auch die SPD-Anfrage hat es in sich. Die Abgeordneten bohren nach und wollen wissen: „Was wird mit der Umwandlung der Ölschieferlagerstätten bei Wendhausen und Flechtorf in Vorranggebiete Rohstoffsicherung bezweckt?“ Sie fragen: „Ist der Landesregierung bewusst, dass die Entwicklung der Gemeinde Lehre mit einer solchen Entscheidung gelähmt und in wichtigen Bereichen über Jahrzehnte blockiert wäre?“ Die Abgeordnete Kreiser sagte: „Der Abbau von Ölschiefer ist nicht zeitgemäß, nicht akzeptabel.“ Sie lud die zuständige Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) bereits in unsere Region ein, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Doch die Ministerin delegiert das missliebige Thema lieber an ihren Staatssekretär Ludwig Theuvsen. Auch der hat sich bisher öffentlich noch nicht geäußert.

Kreisers Parteikollege Bosse befürchtet wie beim Braunkohletagebau im Helmstedter Revier einen Raubbau an der Natur. „Man würde vom Elm aus in ein riesiges schwarzes Loch gucken“, sagte er. Die Landesregierung stört diese Perspektive offensichtlich aber nicht. Ganz im Gegenteil, sie will an der derzeitigen Festlegung als Vorrangfläche unbedingt festhalten. „Das Gebiet ist von solchen Nutzungen frei zu halten, die einen möglicherweise langfristig erforderlichen Abbau erschweren oder verhindern können“, sagte Ministeriums-Sprecherin Manski vor ein paar Monaten. Innerhalb einer Vorrangfläche dürfen zum Beispiel keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden. Ein Streit innerhalb der Landesregierung, zwischen dem CDU-geführten Landwirtschaftsministerium und der SPD, zeichnet sich ab. Es wird die Frage sein, ob sich die SPD mit ihren mehr als einem Dutzend Landtagsabgeordneten aus unserer Region durchsetzen kann. Die Grünen-Abgeordnete Byl baut zusätzlichen Druck auf. Sie sagte mit Blick auf den Antrag, den die Grünen bald im Landtag einbringen wollen: „Wir nehmen die örtlichen Landtagsabgeordneten beim Wort.“ Es wird dann darauf ankommen, ob die SPD geschlossen hinter den Abgeordneten aus unserer Region steht. Aber auch Teile der CDU wollen den Ölschiefer-Abbau in unserer Region verhindern. So wurden bereits entsprechende Resolutionen über die Parteigrenzen hinweg in Braunschweig, den Landkreisen Wolfenbüttel und Helmstedt, den Gemeinden Cremlingen und Lehre sowie beim Regionalverband Großraum Braunschweig verabschiedet.

Es wird also spannend.