Hannover: Taxifahrer findet Leblosen – Mann stirbt auf Gehweg

Ein 53 Jahre alter Radfahrer ist in der Nacht zum Dienstag in Hannover ums Leben gekommen. Ein Taxifahrer habe den leblosen Mann auf dem Gehweg in der hannoverschen Nordstadt liegen sehen, teilte die Polizei mit.

Mann starb auf Gehweg in Hannover: Polizei sucht Zeugen

Der 37-Jährige alarmierte die Besatzung eines Funkstreifenwagens. Polizeibeamte und ein Notarzt versuchten den Radfahrer wiederzubeleben, er starb aber trotzdem noch auf dem Gehweg. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit dem Fahrrad unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache stürzte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

