Mehrere hundert Menschen demonstrierten am Samstag in Hannover gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern, hinzu kamen zahlreiche Gegendemonstranten.

Hannover. Eine Kritikerin der Corona-Politik bezeichnete sich als „Sophie Scholl“. Ihr Auftritt bringt das Internet in Wallung – ebenso wie eine Reaktion.

Selbst ernannte „Sophie Scholl“ bei Corona-Demo in Hannover

Bei der „Querdenken“-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag in Hannover hat eine Rednerin mit einem Auftritt als selbst ernannte „Sophie Scholl“ heftige Reaktionen im Netz ausgelöst. Auf einem Video ist eine junge Frau zu sehen, die auf einer kleinen Bühne in der Nähe der Oper zum Publikum spricht. „Ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten hier aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlungen anmelde“, sagt sie - und vergleicht sich dabei mit der von den Nazis hingerichteten Widerstandskämpferin. Das Video wurde bei Twitter bis zum Sonntagmorgen über 1 Million Mal angeklickt und mehrere Tausend Male kommentiert.

dpa