FDP fordert: Schulen wirklich pandemiefest machen

Vor einiger Zeit ist Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) dienstlich umgezogen: Der Minister arbeitet mit dem Ministerium nun in Randlage der Innenstadt von Hannover. Politisch rückt Tonne wegen der Corona-Lage allerdings näher ins Zentrum des Geschehens. Nachdem der Koalitionspartner CDU den Minister diese Woche offen zum Überdenken seiner Konzepte aufgefordert hatte, warf der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner Tonne und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag Realitätsverweigerung vor. „Weil und Tonne sind aufgefordert, einen Kurswechsel einzuleiten“, sagte Birkner.

http://So_melden_Sie_sich_für_den_täglichen_Corona-Newsletter_an{esc#228662889}[xhtml

Möglichst viel Präsenzunterricht , die Schulen so lange es geht offenhalten - auf diese Linie hatten sich Regierungschefs - und in deren Gefolge auch die Kultusminister der Länder - verständigt. Entsprechend ähnlich sind viele Statements. Ministerin Stefanie Hubig (SPD) aus Rheinland-Pfalz, Präsidentin der Kultusministerkonferenz, bekräftigte jüngst noch einmal das Recht auf Bildung. Klar ist aber auch, dass die Arbeitswelt am Laufen gehalten werden soll.

Die Behauptung, dass die Schulen mit Hygienevorgaben und den drei „Szenarien“ A (eingeschränkter Regelbetrieb), B (Wechselmodell) und C (Schließen) gut gegen Corona gerüstet seien, gerät angesichts der aktuellen Zahlen allerdings immer mehr ins Wanken. Am Freitag meldete das Ministerium 696 Schulen mit Einschränkungen, darunter 13 Schließungen sowie 343 Schulen im Wechselmodell geteilter Klassen. FDP-Mann Birkner erklärte am Freitag, die Lage drohe aus dem Ruder zu laufen. So sehen das auch die Bildungsverbände. Horst Audritz vom Philologenverband hatte schon vor Monaten wieder und wieder zu bedenken gegeben, dass Schulen im Grunde tägliche Großveranstaltungen seien - und die sind bekanntlich verboten.

Streit ums Lüften

Die FDP legte nun einen Plan vor, mit dem sie ihre Forderungen noch einmal bündelt. Dabei geht es zum einen um mehr Schutz im täglichen Schulbetrieb. Das Konzept 20-5-20, also 20 Minuten Unterricht, dann 5 Minuten Lüften und wieder Unterricht - sei unzureichend und immer schwieriger umzusetzen, sagte der FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling. „Wir haben Schilderungen, wo Schüler sich streiten, ob Fenster geöffnet werden sollen oder nicht“. Lehrer schickten Fotos von Fenstern, die sich nur kippen ließen. Schüler berichteten, sie hätten ihre Klassenarbeit am Fensterplatz im Regen geschrieben. Manche brächten Regenschirme mit. Nötig seien daher Luftreinigungsanlagen. Es gebe solche mit einem Wirkungsgrad von mindestens 99,95 Prozent, heißt es in einem FDP-Papier.

Bei der Digitalisierung , beispielsweise Endgeräten für Schüler, gehe es viel zu langsam voran. Beim Thema Maskenpflicht im Unterricht habe das Land zwar endlich ein Einsehen gehabt, nötig seien aber FFP2-Masken für Lehrer. Die drohten sonst, im Fall einer Erkrankung Corona von einer Schülerkohorte in die nächste zu schleppen. Die FDP bekräftigte auch, Schulleiter sollten selber entscheiden dürfen, dass ihre Schule ins Wechselmodell geht - schon ab einer 7-Tages Inzidenz von 50. Das Kultusministerium verweist auf die Zuständigkeit der Gesundheitsämter. Bereits in der November-Landtagssitzung hatte außerdem das Thema Schülerbeförderung eine große Rolle gespielt. Dass es nun zusätzlich 30 Millionen Euro des Ministeriums von Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) für die Kommunen geben solle, hatte der SPD-Abgeordnete Stefan Politze als überfällig bewertet.

„Distanzlernen“ vor Weihnachten

Die FDP plädiert außerdem für „landesweites Distanzlernen“ am 21. und 22. Dezember - um auch so die Situation zu entspannen. „Es ist eine Sammlung von Handlungsvorschlägen“, sagt Försterling. Er fordert auch mehr Phantasie: Denkbar sei es ja durchaus, beispielsweise geschlossene Restaurants zeitweise für Unterricht zu nutzen. Die Grünen im Landtag fordern ebenfalls seit langem, dass sich die Schulträger Gedanken um Ausweichräume wie etwa in Bibliotheken machen sollten. Denn dann könnte man beispielsweise Klassen geteilt unterrichten - unter Einsatz von Hilfspersonal. Auch beim Entzerren von Anfangszeiten oder versetzten Vormittags- und Nachmittagsgruppen passiert wenig. Das Max Planck-Institut habe mit einer Gesamtschule in Mainz für 200 Euro selber eine Abluftanlage entworfen - mit Teilen aus dem Baumarkt, so die FDP.

Franz-Josef Meyer vom Verband Bildung und Erziehung erklärte: „Ich frage mich, warum das Kultusministerium angesichts der Tatsache, dass immer mehr Schulen von Ansteckungen betroffen sind, nicht endlich handelt und mehr für den Infektionsschutz unternimmt.“ Tonne hatte im Parlament erklärt, die Schulen seien nicht immun gegen das Virus, aber auch kein Treiber.

Corona in Niedersachsen und der Region – was Sie wissen müssen