Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Mitarbeiter an niedersächsischen Schulen können sich freiwillig auf das neuartige Coronavirus testen lassen (Symbolbild).

Hannover. Die Corona-Tests stehen den Landesbediensteten in Schulen zur Verfügung, städtische Angestellte wie Hausmeister können das Angebot nicht wahrnehmen.

Niedersachsen bietet freiwillige Corona-Tests für Lehrkräfte an

Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Mitarbeiter an niedersächsischen Schulen können sich freiwillig auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Dazu haben das Kultusministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) einen Vertrag geschlossen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellt das Angebot an diesem Donnerstag (13.15 Uhr) in Hannover vor.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Corona-Tests stehen Landesbediensteten zur Verfügung – nicht aber städtischen Angestellten

Die Corona-Tests stehen den rund 100.000 Landesbediensteten in den Schulen zur Verfügung, städtische Angestellte wie Hausmeister können das Angebot nicht wahrnehmen, wie ein Ministeriumssprecher sagte.

Tonne hatte bereits zum Start des neuen Schuljahres die freiwilligen Tests für Lehrer angekündigt, aber davon gesprochen, dass zunächst Reiserückkehrer aus Risikoländern Priorität hätten.

Eine coronabedingte Schulschließung in Niedersachsen

Seit den Sommerferien werden wieder komplette Klassen unterrichtet, innerhalb definierter Gruppen muss das Abstandsgebot nicht eingehalten werden. Laut Kultusministerium ist derzeit landesweit nur ein Gymnasium im Landkreis Osnabrück von einer coronabedingten Schließung betroffen. An mehreren Schulen mussten einzelne Klassen wegen Corona-Fällen in Quarantäne – unter anderem in Gifhorn und Braunschweig.

Mehr zum Thema Corona

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

dpa