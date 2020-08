Taucher bergen Vermissten tot aus Angelteich bei Hannover

Mitglieder der Feuerwehr Laatzen suchen in einem Angelteich nach einem vermissten Mann. Er gehört zu einer Gruppe von drei Litauern die am Morgen in dem Gewässer baden gegangen waren. Am Ende konnte er nur tot geborgen werden.

Laatzen. Zwei tödliche Badeunfälle haben Feuerwehr und Polizei in beschäftigt. In Ostfriesland starb ein Sechsjähriger, in Laatzen ertrank offenbar ein Mann.

Nach einer groß angelegten Suche haben am Samstag Rettungskräfte einen Mann nur noch tot aus einem Angelteich in Laatzen bei Hannover bergen können. Leichenspürhunde hätten am Samstagnachmittag von einem Boot aus die Stelle entdeckt, wo der Mann dann von Tauchern geborgen wurde, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Laatzen. „Leider gibt es kein Happy-End“, sagte er.

Großaufgebit suchte nach Vermisstem in Angelteich bei Hannover

Seit dem Morgen war mit einem Großaufgebot nach dem Mann gesucht worden. Drei Männer waren in dem See baden gegangen. Als einer der drei nicht mehr auftauchte, suchten die beiden anderen zunächst alleine nach ihm. Weil sie weder ein Handy hatten noch Deutsch sprechen, konnten sie zunächst keinen Notruf absetzen, wie es hieß.

Als gegen acht Uhr Mitglieder eines örtlichen Angelvereins zu dem See kamen, um Renaturierungsarbeiten zu machen, wurden sie auf die beiden verzweifelten Männer aufmerksam und riefen die Feuerwehr.

Baden war in dem See eigentlich verboten

Am Vormittag suchten 100 Einsatzkräfte aus der Region Hannover nach dem Vermissten. Zehn Taucher waren im Einsatz, auch eine Drohne und ein Rettungshubschrauber. Das Baden sei in dem See verboten gewesen, sagte der Feuerwehrsprecher. „Man kann nur appellieren, diese Verbote auch zu beachten.“

Die Identität des Mannes stand zunächst nicht fest, sagte ein Polizeisprecher. Auch die ursprüngliche Information der Feuerwehr, es handele sich um Männer aus Litauen, konnte er zunächst nicht bestätigen. Da sie kein Deutsch sprechen, sei die Kommunikation schwierig, sagte er: „Wir haben Todesermittlungen aufgenommen.“

Freitagabend ertrank ein Sechsjähriger in Ostfriesland

Bereits am Freitagabend war in Ostrhauderfehn (Kreis Leer) in einem Badesee ein sechsjähriger Junge aus Saterland (Kreis Cloppenburg) ertrunken.

dpa