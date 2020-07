Ferienbeginn: ADAC rechnet mit Staus im Norden

Am ersten Feriensamstag in Niedersachsen rechnet der ADAC mit Staus auf den Autobahnen im Norden (Archivbild).

Am ersten Feriensamstag in Niedersachsen rechnet der ADAC mit Staus auf den Autobahnen im Norden. Auch in Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie im Süden der Niederlande beginnen die Sommerferien – dann haben fast alle deutschen Bundesländer Ferien, nur Baden-Württemberg und Bayern noch nicht.

Staus zu Ferienbeginn: Vor allem auf der A1 und der A7 konnte es eng werden

Vor allem rund um Hannover, Hamburg und Bremen dürfte es eng werden, Engpässe könnte es speziell auf der A1 und der A7 geben. Auf der A7, der zentralen Nord-Süd-Achse im Land, gibt es nach wie vor viele Baustellen. Der ADAC geht aber davon aus, dass die Staugefahr wegen des geringeren Verkehrsaufkommens aufgrund der Corona-Pandemie insgesamt deutlich kleiner ist als in den Vorjahren. dpa