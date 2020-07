Rinteln: 1200 Liter Heizöl landen im Keller – und nicht im Tank

Statt in einen Tank füllte der Fahrer die 1200 Liter Heizöl in einen Keller. (Archivbild)

Rinteln. Am Mittwoch hat ein Tanklastfahrer in Rinteln dafür gesorgt, dass ein Haus nicht mehr zu bewohnen ist. Er befüllte den Keller mit Heizöl.

Ein Tankwagenfahrer hat am Mittwoch in Rinteln fälschlicherweise 1200 Liter Heizöl in einen Keller gelassen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am frühen Nachmittag.

Der Einfüllstutzen war noch da – doch er führte nur noch in einen Keller

Statt in den dafür vorgesehenen Einfüllstutzen pumpte der Fahrer das Öl in den Keller eines benachbarten Hauses. „Weil der Öltank hinter dem Einfüllstutzen wegen einer Umstellung der Heizung auf Gas längst abgebaut war, floß das Heizöl in den leeren Keller und von dort in die Kanalisation“, heißt es in einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur.

Feuerwehr und Abwasserbetrieb konnten das Öl dort wieder auffangen. Das betroffene Haus ist wegen der Gasbildung durch das Öl vorerst nicht mehr bewohnbar. Gegen den Fahrer wird ermittelt.

