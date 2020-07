Unterricht nach den Sommerferien: Mehrere Szenarien für Schulen

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will am Dienstag die möglichen Szenarien vorstellen (Symbolbild).

Hannover. Der Schulunterricht soll in Niedersachsen nach den Sommerferien vorsichtig anlaufen. Wie die einzelnen Szenarien aussehen sollen, wird genau geplant.

Nach den Sommerferien will das niedersächsische Kultusministerium den Schulunterricht inmitten der Corona-Epidemie vorsichtig hochfahren. Wie geht es also in den Schulen weiter? Lehrer, Schüler und Eltern müssen sich im Schuljahr 2020/2021 auf mehrere Szenarien einstellen.

Diese reichten je nach Infektionslage vom eingeschränkten Regelbetrieb über eine Kombination von Präsenz- und Onlineunterricht bis zu erneuten Schulschließungen, teilte das Ministerium mit. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will am Dienstag die möglichen Szenarien vorstellen.

Gemeinsame Grundstrategie von Bund und Ländern

Die einzelnen Szenarien sollen den Angaben zufolge in Leitfäden und mit Handlungsanweisungen für die Schulen vorbereitet werden. Damit sollen die Schulen möglichst früh Planungs- und Handlungssicherheit erhalten. Welches Szenario dann tatsächlich zum Tragen komme, entscheide sich mit Blick auf die Pandemie und die Infektionslage rund zwei Wochen vor Beginn des Schuljahres 2020/2021.

Bund und Länder hatten sich kürzlich auf eine gemeinsame Grundstrategie in der Corona-Pandemie verständigt. Die Länder streben demnach an, spätestens nach den Sommerferien in den schulischen Regelbetrieb zurückzukehren und zeitnah auch zu einem möglichst vollständigen Regelbetrieb der Kinderbetreuungsangebote.

dpa