Seesen: 23-Jähriger nach Messerstich in Kopf schwer verletzt

Blaulichteinsatz am Dienstag in Seesen. (Symbolbild)

Ein 23-jähriger Mann aus Springe (Region Hannover) ist am Dienstagabend schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärten Umständen kam es laut Polizei vor einem Wohnhaus in Seesen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen – der 23-Jährige wurde geschlagen und im Anschluss mit einem Messer in den Kopf gestochen. Nach medizinischer Erstversorgung fuhren Sanitäter den Verletzten in ein Krankenhaus.

Polizei nimmt Tatverdächtige vorläufig fest

Kurze Zeit nach Bekanntwerden der Tat stellte die Polizei einen verdächtigen Pkw im Oberharz. Die vier Insassen wurden als Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Nach weiteren Ermittlungen nahmen die Beamten am Mittwoch darüber hinaus eine weitere Person in Bad Harzburg fest, die an der Tat beteiligt sein könnte.

Im Laufe des Mittwochs stellte die Polizei außerdem fest, dass sich am Wohnort der Familie des 23-jährigen Opfers zahlreiche Personen trafen. Um „mögliche Aktionen der Familie“ zu verhindern, griff die Polizei mit Gefährderansprachen ein – unter starkem Kräfteeinsatz, wie sie mitteilte.

Alle Festgenommenen wurden in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig nach ihren Vernehmungen wieder entlassen, da die Staatsanwaltschaft aufgrund der weiterhin ungeklärten Tatumstände keinen dringenden Tatverdacht sah. Die Ermittlungen dauern an. /red