Terror-Prozess mit Schutzmasken

Abu Walaa hat sich eine Schutzmaske vor das Gesicht gezogen. Der Hildesheimer Prediger betritt die Kabine, die mit einer Scheibe aus Panzerglas abgetrennt ist vom Rest des Hochsicherheitssaals. Nach und nach folgen die anderen Angeklagten mit Atemschutzmasken. Ebenso die Richter, Verteidiger, der Bundesanwalt, die Justizangestellten, Dolmetscher und Prozessbeobachter. Der Terror-Prozess vor dem Oberlandesgericht Celle geht am Mittwoch nach einer längeren Unterbrechung weiter, aber die Corona-Krise verändert auch die Justiz. „Ich habe mir nicht vorstellen können, mal in so einem Saal zu sitzen“, sagt der Vorsitzende Richter Frank Rosenow zur Begrüßung und lässt den Blick durch den Raum schweifen. „Das ist etwas skurril.“

Der beengte Saal 94 des OLG stellt Prozessbeteiligte und Sicherheitspersonal in diesem so aufwendigen Terrorverfahren ohnehin vor eine große Herausforderung. Seit September 2017 müssen sich hier der Hildesheimer Prediger und vier seiner mutmaßlichen Helfer unter anderem wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat verantworten; sie sollen junge Gläubige radikalisiert und für den IS rekrutiert haben. Eigentlich steht das Mammut-Verfahren nach mehr als zweieinhalb Jahren vor dem Abschluss, demnächst werden die Plädoyers und Urteile erwartet. Doch die schnelle Ausbreitung des Coronavirus hatte auch hier seit Mitte März für eine Zwangspause gesorgt. Sollte etwa einer der Richter erkranken, wäre der Fortgang des Verfahrens kurz vor seinem Ende stark gefährdet.

Um die Gefahr einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten, stehen die Tische der neun Verteidiger nun weiter auseinander. Zudem wurden an ihnen Scheiben aus Plexiglas montiert. Auch die Richter und der Bundesanwalt sitzen hinter einer durchsichtigen Schutzwand. „Wir haben sogar einen Virusfilter in die Klimaanlage einbauen lassen“, sagt Rosenow.

Damit der Sicherheitsabstand im Saal eingehalten werden kann, musste außerdem die Zahl der Personen reduziert werden. Für Zuschauer und Journalisten stehen insgesamt nur noch neun Plätze in einem abgetrennten Besucherbereich zur Verfügung. Sollten mehr Medienvertreter zu einer Verhandlung kommen, kann diese notfalls als Tonübertragung in einem anderen Raum laufen. Fotografen und Kamerateams sind gar nicht mehr zugelassen. Auch die Stühle hinter Abu Walaa und seinen mutmaßlichen Helfern bleiben künftig leer. Dort saßen bisher Justizangestellte als Bewacher, jetzt verteilen sich nur noch fünf über den ganzen Saal. Richter Rosenow wendet sich deshalb mit mahnenden Worten an die Angeklagten: „Ich habe darauf verzichtet, Fuß- und Handfesseln anzuordnen.“ In seinen Verhandlungen hätten noch nie Angeklagte gefesselt gesessen. „Das möchte ich nach Möglichkeit auch so beibehalten.“ Einige der Angeklagten nicken leicht mit ihren Köpfen, ein kurzes Signal der Zustimmung. Abu Walaa senkt den Blick.

Frei bewegen kann sich dagegen schon seit Wochen der Mitangeklagte Ahmed F.Y. Nach seinem überraschenden Geständnis war der 30-Jährige, der sich im Umfeld der Hildesheimer Moschee bewegte, im Februar aus der U-Haft entlassen worden. Er hatte weitgehend die Vorwürfe gegen ihn eingeräumt und unter anderem sein früheres Vorbild Abu Walaa schwer belastet ­– damit einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Am Mittwoch sitzt er dort, wo normalerweise die Zeugen Platz nehmen – abseits von den anderen Angeklagten. Die Richter verkünden, dass das Verfahren gegen ihn abgetrennt wird. Während unter anderem die Verteidiger von Abu Walaa weitere Beweisanträge stellen, wird es für Ahmed F.Y. nun schnell gehen. Bereits in der nächsten Woche können die Bundesanwaltschaft und die Anwälte ihre Plädoyers halten; Ende April soll dann das Urteil folgen. Nach dieser Ankündigung darf der 30-Jährige mit seinen Anwälten den Saal verlassen. „Bitte heben Sie ihre Schutzmasken auf und bringen Sie diese das nächste Mal wieder mit“, gibt Rosenow ihnen noch mit auf den Weg. „Die sind ein teures, rares Gut.“