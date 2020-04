Wie hart wird Corona die Ärmsten der Welt treffen?

In Herat nehmen eine Ärztin und weitere Mitarbeiter von Shelter Now Medikamente zur Vorbeugung gegen Grippe und Erkältung und zur Stärkung der Abwehrkräfte in Augenschein

Braunschweig. Der Braunschweiger Udo Stolte ist Geschäftsführer von Shelter Now. In Afghanistan gebe es nur eine Intensivstation, berichtet er.

Viele Länder, die ohnehin täglich mit Armut, Nahrungsmittelknappheit und schlechten Hygienebedingungen zu kämpfen haben, trifft die Ausbreitung des Coronavirus besonders hart. Zu dieser Einschätzung kommen sämtliche nationale und internationale Hilfsorganisationen. Sie mahnen an, in dieser weltweiten Ausnahmesituation die Ärmsten der Armen nicht zu vergessen. „Keines dieser Länder ist darauf vorbereitet“ schreibt die Caritas beispielsweise auf ihrer Homepage. Und auch „terres des hommes“ in Deutschland warnt vor unabsehbaren Folgen der Pandemie. Der deutsche Geschäftsführer des christlichen Hilfswerks Shelter Now, der Braunschweiger Udo Stolte, gibt gegenüber unserer Zeitung einen Einblick in die Situation, in denen sich seine Mitarbeiter aktuell befinden. Die Organisation hat mehrere Büros in Afghanistan. Im Nordirak engagiert sie sich, seitdem die dort lebende Gemeinschaft der Jesiden vom IS vertrieben wurde.

Ausgangssperre in Kabul

Zur Corona-Lage am Hindukusch, sagt Stolte: Dort verschärfe sich die Situation zusehends. Es sei zu vermuten, dass noch sehr viel Menschen sich infizierten, auch weil es zuletzt einen Flüchtlings-Zustrom vom Iran aus nach Afghanistan gegeben habe. „Es sind wohl rund 150.000 Afghanen nahezu unkontrolliert eingereist, nachdem sich Iran zu einem der weltweiten Corona-Hotspot entwickelt hat. Das waren Einzelpersonen aber auch Familien, die schon seit Jahrzehnten dort als Tagelöhner oder in der Landwirtschaft für einen Hungerlohn gearbeitet haben“, kennt Stolte die Hintergründe. Die meisten seien erstmal in die grenznahe Provinzhauptstadt Herat gereist. Hier gebe es mittlerweile, wie in der Hauptstadt Kabul auch, eine Ausgangssperre. Das sei nicht überall in Afghanistan der Fall. In anderen Städten wie in Faizabad im Norden des Landes sei man da etwas „lockerer“. „Da gibt es noch ein öffentliches Leben. Da wird wenig auf Abstand geachtet“, berichtet Stolte.

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore registrierte am Montag für Afghanistan 367 infizierte Personen, sieben Menschen seien an dem Virus gestorben. Stolte ist Realist: Das Land habe gar nicht die medizinischen Möglichkeiten, auf eine flächendeckende Ausbreitung zu reagieren. „Es gibt nur in Kabul eine Intensivstation mit Betten, in denen Covid-19-Patienten behandelt werden können.“ Die veröffentlichten Zahlen der Regierung seien „Fantasie“, und die Dunkelziffer - auch wegen fehlender Tests beziehungsweise Testmöglichkeiten - wahrscheinlich wesentlich höher als woanders in der Welt.

Seifen, Shampoo, Zahnpasta, Hygieneartikel

Seine Organisation habe daher mit der Verteilung von Hygiene-Paketen besonders bedürftiger Familien reagiert. Die Pakete umfassten unter anderem Seifen, Shampoo, Zahnpasta, Handtücher, Artikel für die Monatshygiene und Behälter für den Wassertransport. Um die Hygiene-Maßnahmen für die Bevölkerung fortzusetzen, sei man auf Spenden angewiesen. Shelter Now beziffert die dafür benötigte Summe in einer Pressemitteilung auf 230.000 Euro.

Zugleich bereite sich das Hilfswerk auf Lebensmittelverteilungen vor, da Versorgungsengpässe befürchtet würden. Mehrere Projekte insbesondere im Bildungsbereich seien bis auf weiteres ausgesetzt, erzählt Stolte. Andere, wie der Bau von Trinkwasserbrunnen, könnten zunächst weiterlaufen, da hier kein enger Kontakt von Mensch zu Mensch erforderlich sei. Nahezu alle internationalen Mitarbeiter seien auf eigenen Wunsch im Land geblieben, betont der Geschäftsführer. Sie arbeiteten im Homeoffice, dürften sich aber auch in die Büros begeben, um die notwendigen organisatorischen und dokumentarischen Aufgaben zu erledigen und Kontakt zu den einheimischen Projektleitern vor Ort zu halten. Durch die üblichen Hygienemaßnahmen wie häufiges Händewaschen, Abstand halten und einen Mundschutz schützten sie sich vor einer Ansteckung.

Hygienestandards in irakischen Camps kaum einzuhalten

Auch im Nordirak, in den kurdischen Autonomiegebieten, werde die Unterstützung jesidischer Flüchtlingsfamilien fortgesetzt, fügt Stolte an. „Insbesondere in den großen Camps dort, die teilweise 20.000 Menschen beherbergen und von großen internationalen Hilfsorganisationen betreut werden, wird es schwierig sein, das Virus in den Griff zu bekommen, sollte es dort einfallen“, sagt Stolte. Hier sei es viel komplizierter als in den von Shelter Now betreuten jesidischen Kleingruppen die Hygienestandards einzuhalten. „Seife wird es in den Camps geben. Aber die Menschen haben andere Probleme. Sie kämpfen ums Überleben und haben Hunger. So wird es bei der Essensverteilung wohl kaum möglich sein, Mindestabstände einzuhalten.“