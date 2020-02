Umstrittenes Tierversuchslabor LPT klagt gegen Landkreis Harburg

Im Oktober 2019 forderten Demonstranten in Hamburg-Neugraben mit Schildern und Transparenten, dass das LPT-Tierversuchslabor in Mienenbüttel geschlossen bleibt und Tierversuche zu stoppen sind.

Neu Wulmstorf. Das durch Tierschutzverstöße in die Kritik geratene Labor LPT in Mienenbüttel klagt gegen ein erlassenes Tierhaltungsverbot des Landkreises Harburg.

Das wegen massiver Tierschutzverstöße in die Kritik geratene Labor LPT in Mienenbüttel wehrt sich mit rechtlichen Mitteln gegen ein erlassenes Tierhaltungsverbot.

Eine entsprechende Klage vom 13. Februar richte sich gegen den Landkreis Harburg, teilte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichtes Lüneburg am Mittwoch mit. Durch die Klage bekommt der Betreiber des Labors Akteneinsicht. Der NDR berichtete zuerst über die Klage.

Aktivist filmte im November im Labor LPT in Mienenbüttel

Der Landkreis Harburg hatte Mitte Januar gemäß Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes „mit sofortiger Wirkung die Erlaubnis der LPT am Standort in Mienenbüttel widerrufen“. In dem Labor hatten zu dem Zeitpunkt bereits keine Tierversuche mehr stattgefunden. Der Kreis Harburg kam aber zur Überzeugung, „dass die Zuverlässigkeit des Betreibers nicht mehr gegeben ist“.

Tierschützer hatten im Oktober aufgedeckt, dass in dem Labor im Neu Wulmstorfer Ortsteil Mienenbüttel Hunde und Affen bei Versuchen misshandelt wurden. Ein Aktivist hatte sich als Mitarbeiter eingeschlichen und Aufnahmen von schreienden Affen und blutverschmierten Hunden gemacht. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt wegen Verstößen gegen den Tierschutz und ließ das Labor Ende November durchsuchen. dpa