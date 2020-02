Zoll deckt 10.600 Mindestlohn-Verstöße in Niedersachsen auf

Seit gut fünf Jahren gibt es in Deutschland einen Mindestlohn. Doch Kontrollen des Zolls in Niedersachsen zeigen: Viele Unternehmen umgehen diese Vorgabe. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat im vergangenen Jahr 10.636 Verstöße gegen das Mindestlohngesetz in niedersächsischen Unternehmen...