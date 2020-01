Coronavirus – Mundschutze und Atemmasken sind knapp geworden

Vom einfachen OP-Mundschutz bis zur Atemmaske mit Filter: Die Sorge vor Ansteckung mit dem neuen Coronavirus lässt in Apotheken die Nachfrage nach Atemschutzmasken steigen – auch in der Region.

Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuen Coronavirus und der von der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgerufenen „internationalen Notlage“ ist auch in der Region ein gesteigertes Schutzbedürfnis spürbar. Dieses schlägt sich nieder in Einschränkungen von Chinareisen und in den Apotheken. Wie Dr. Michael Verhoeven, Inhaber der Hagenmarkt-Apotheke in Braunschweig, unserer Zeitung sagte, sind alle Atemschutzmasken ausverkauft. Selbst Bestellungen seien derzeit nicht möglich. „Das gilt vom einfachen OP-Mundschutz bis hin zu Atemmasken mit Filtertechnik.“

TU Braunschweig: Die Forschung leidet spürbar

Zu den Einrichtungen unserer Region, die die meisten Kontakte nach China pflegen, zählen die Hochschulen. Neben Kooperationen mit chinesischen Partnern gibt es zahlreiche Gaststudenten, Gastwissenschaftler und -professoren aus China. „Tatsächlich leidet unsere Forschung – nicht immens, aber spürbar“, sagte Elisabeth Hoffmann, Sprecherin der Technischen Universität Braunschweig. Eine Tagung in China, zu der TU-Forscher reisen sollten, sei wegen der Epidemie verschoben worden. Die Wissenschaftler seien „sehr betrübt“, so Hoffmann. Forschungsprojekte seien meist zeitlich eng getaktet. „All das Versäumte muss dann später wieder aufgeholt werden.“

„Gaststudenten jetzt nicht exponieren“

Trotzdem gebe es angesichts des Virus keine Alarmstimmung an der TU. Der Betriebsarzt sei „jederzeit ansprechbar“ und gebe den TU-Angehörigen laufend aktuelle Hinweise. „Unsere größte Sorge ist, dass die chinesischen Gaststudenten und -forscher jetzt in besonderer Weise exponiert werden“, sagte Hoffmann. „Schließlich sind diese ganz überwiegend völlig gesund und sorgen sich selbst um Freunde und Angehörige in der Heimat.“

Spürbar sind die Folgen der Corona-Epidemie auch in der Ostfalia-Hochschule. Wie unsere Redaktion erfuhr, wurden alle Dienstreisen nach China gestrichen. Eine Anfrage an die TU Clausthal, inwieweit auch sie betroffen ist, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Schulbehörde: bisher lediglich vereinzelte Anfragen wegen Corona

Ohne besondere Reaktionen blieb der Corona-Ausbruch bisher an den niedersächsischen Schulen. Laut der Landesschulbehörde gab es lediglich „vereinzelt Anfragen“, wie mit Schülern umzugehen sei, die sich in China aufgehalten hätten. Die Schulleitungen habe man an die zuständigen Gesundheitsämter verwiesen.

Atemmasken – Schutzwirkung „bestenfalls theoretisch“

Über die Knappheit mit Atemschutzmasken sagt der Apotheker Verhoeven: „Ich finde das schon erstaunlich. Normalerweise sind das Artikel, für die sich niemand interessiert.“ Die Schutzwirkung der Masken gegen eine Ansteckung sei „bestenfalls theoretisch“. Sinnvoller sei es, Ruhe zu bewahren und die klassischen Hygieneregeln zu beachten – etwa gründliches Händewaschen. „Und desinfizieren Sie Gegenstände, die im Wechsel von mehreren Menschen genutzt werden: Klinken, Telefonhörer und Tastaturen. Das sind tatsächlich potenzielle Brutstätten für Erreger.“