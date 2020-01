Hannover. Der Mann soll drei Frauen in einem Pflegeheim sexuell missbraucht haben. Nun steht er in Hannover vor Gericht. Er hatte seine Taten gefilmt.

Pfleger gesteht Missbrauch an Schwerstbehinderten in Hannover

Ein Pfleger hat zugegeben, drei schwerstbehinderte Frauen in einem Pflegeheim sexuell missbraucht und die Taten mit dem Handy gefilmt zu haben. Zum Prozessauftakt am Donnerstag am Landgericht Hannover legte der 59-Jährige ein umfassendes Geständnis ab.

„Ich hatte Stress bei der Arbeit, mir ging es nicht gut“, sagte er. Nach der Trennung von seiner Freundin habe er allein gelebt, irgendwann sei die Hemmschwelle weg gewesen.

Filme zu Missbrauch auf Handy entdeckt

Der Mann muss sich wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung von widerstandsunfähigen Personen verantworten. Laut Anklage sollen die Übergriffe von Oktober 2011 bis März 2018 erfolgt sein.

Die drei betroffenen Bewohnerinnen sollen aufgrund ihrer geistigen und körperlichen Einschränkungen nicht in der Lage gewesen sein, sich zu wehren oder zu äußern. Der Arbeitgeber hatte den Pfleger angezeigt, nachdem die Filme auf dem Handy entdeckt worden waren. dpa