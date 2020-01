Regnerisches Wochenende mit milden Temperaturen erwartet

Hannover/Bremen. Am Samstagabend erreicht der Regen den Süden Niedersachsens. Das Wetter in unserer Region wird mild bei bis zu 7 Grad.

Milde Temperaturen und Regen erwarten Menschen in Niedersachsen und Bremen am Wochenende. Im Laufe des Samstags zieht Regen von Norden nach Süden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte.

Samstag 7 Grad und Regen

Morgens werde es vor allem an der Küste regnerisch, bis der Regen abends auch den Süden Niedersachsens erreicht. Zudem wird es windig bei Höchsttemperaturen von 7 Grad Celsius in Hannover, so die Prognose.

Am Sonntag bleibt es laut DWD leicht regnerisch, auch an der Nordsee. Der Wind lasse voraussichtlich schon in der Nacht zum Sonntag nach. Tagsüber werden der Prognose zufolge Temperaturen von 7 Grad in Bremen erreicht.