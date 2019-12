Menschen in Niedersachsen müssen sich an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag auf Schmuddelwetter einstellen (Symbolbild).

Schmuddelwetter an Weihnachten in Niedersachsen erwartet

Menschen in Niedersachsen müssen sich an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag auf Schmuddelwetter einstellen: Es soll regnen und vielerorts auch windig werden, wie ein Sprecher des Deutsche Wetterdienstes mitteilte. Am 26. Dezember lassen Wind und Regen aber voraussichtlich etwas nach.

Wetter in Niedersachsen an Weihnachten: Wolken, Regen, Wind

Ab den Mittags- bis Nachmittagsstunden am Heiligabend soll ein schauerartiger Regen aufziehen. Besonders im Süden Niedersachsens werden zudem stärkere Windböen erwartet, so der Sprecher. Niedersachsen bleibt am 24. Dezember laut der Prognose ganztags von Wolken bedeckt – das ganze bei Temperaturen von maximal 6 bis 8 Grad Celsius.

Am ersten Weihnachtsfeiertag sieht die Wetterlage voraussichtlich ähnlich aus: Wolkenreich, regnerisch und windig. An der Küste Niedersachsens werden teils stürmische Böen erwartet. Die Höchsttemperaturen im Bundesland liegen bei milden 6 Grad.

Regen lässt am zweiten Weihnachtsfeiertag nach

Wind und Regen lassen nach Angaben des DWD-Sprechers am zweiten Weihnachtsfeiertag etwas nach. Nach wie vor sollen aber dichte Wolken bei maximal 6 Grad den Himmel bedecken. In Teilen Niedersachsens ist leichter Regen möglich, so die Prognose. dpa