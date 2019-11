Gauck fordert in Peine politische Toleranz

„Ich finde Kommunisten schrecklich, und ich finde Menschen schrecklich, die rechts außen stehen.“ Wo Joachim Gauck, Bundespräsident a. D., politisch steht, daraus machte er am Freitagabend in Peine keinen Hehl. Auf Einladung des Industrie- und Wirtschaftsvereins Peine sprach er in den Räumen der...