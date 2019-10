Schöner fliegen – das NFL feiert 10-Jähriges

Zehn Jahre Campus-Forschungsflughafen Braunschweig. Ein Kind, das rasch flügge geworden ist und dem längst die internationale Bühne gehört. Und insofern war es gar nicht so verwunderlich, als eines Tages eine chinesische Delegation auftauchte und sich zum Forschungsflughafen, dem Grund ihrer Reise, durchfragte. Im Oktober 2013 wurde durch Namensänderung aus dem Forschungsflughafen das Niedersächsische Forschungszentrum für Raumfahrt (NFL). Eine Kooperation von 24 Instituten der TU Braunschweig, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), der Leibniz-Universität Hannover, der Fraunhofer-Gesellschaft und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Basis für alle hochfliegenden Pläne ist die 80-jährige Tradition der Luftfahrtforschung und Flugerprobung in Braunschweig. Viele wissen hier, warum ein Flugzeug fliegen kann. Ein Arsenal von Forschungsflugzeugen, Windkanälen, Simulatoren und Prüfständen hilft den Ingenieuren und Wissenschaftlern heute bei der Optimierung. Amüsant, wie der Seitenblick auf die bekannte schwedische Klimaaktivistin Greta zu neuen Überschriften führt: „Grüner fliegen!“

Eine Geburtstagsfeier im Lilienthal-Haus, dessen spitz zulaufende Bögen das Thema Abheben attraktiv symbolisieren. TU-Präsidentin Anke Kaysser-Pyzalla: „Wir haben Luftfahrt, wir haben Raumfahrt. Wir kooperieren mit Airbus und Rolls-Royce. Und wir sind ein Magnet für junge Talente.“ Oberbürgermeister Ulrich Markurth: „In diesen zehn Jahren ist erstaunlich viel passiert.“ Er erinnert sich an die vielen Fragezeichen in der Gründungsphase. Und er nennt zwei Zahlen: 300 Millionen Euro sind an öffentlichen Mitteln für das Forschungszentrum geflossen, heute ein Verbund mit 3200 Beschäftigten. Das hat vor zehn Jahren kaum einer für möglich gehalten.

Glückwünsche auch von Rüdiger Eichel, Abteilungsleiter Forschung und Innovation im niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Aus seiner Sicht ist alles gut: „Das Forschungszentrum wurde gerade noch rechtzeitig gegründet.“ Denn die Konkurrenz schläft nicht. So hat Bayern mit „Bavaria One“ ein eigenes Raumfahrtprogramm begonnen. Schöner fliegen: Das sind gedanklich immer wieder auch Schüsse ins Blaue. Mobilitätsexperte Prof. Dr. Karsten Lemmer (DLR): „Ein bisschen Spinnen gehört zum Forschen dazu.“ Ein Satz, der vom Jazztrio Geza Gal auf das Sehnsüchtigste untermalt wird. „Fly me to the moon.“

Fliegen der Zukunft ist mehr, als nur durch die bekannte aeronautische Landschaft zu wandern. Das ist die Botschaft von Daniel Reckzeh, Technology-Manager bei Airbus Bremen. „Das Visionäre rückt in den Bereich des Machbaren.“ Leiser fliegen, treibstoffärmer fliegen, elektrisch fliegen mit Brennstoffzellen, überhaupt anders fliegen, wie die Nurflügler zeigen. Fracht und Passagiere kommen dabei im Innern der Tragflächen unter. Ein Flugzeugrumpf ist nicht mehr nötig. Und: Wie muss ein Flugzeug aussehen, das mit Sonnenkraft fliegt? Beim Experimentalflieger „Solar Impulse“ speichern extrem starke Batterien tagsüber den Sonnenstrom und füttern damit nachts die Motoren.

Ausgezeichneter wissenschaftlicher Nachwuchs (von links): Sebastian Lück (VDI Luft- und Raumfahrtpreis), Madlen Leinemann und Andrija Dabanović (Karl-Doetsch-Nachwuchspreise) und das Forscherteam Felix Nolte, Srinivas Vasista und Marco Burnazzi (Hermann-Blenk-Forscherpreis). Foto: TU Braunschweig

Zurück zur Geburtstagsrunde zehn Jahre NFL. Immer wieder bei aller Zuversicht die Erinnerung, dass beim Fliegen zwei Worte die wichtigsten sind: „Safety first“.Von den an diesem Tage preisgekrönten Forschungsarbeiten sei die von Dr. Srinivas Vasista, Felix Nolte und Dr. Marco Burnazzi hervorgehoben. Ihr Projekt „Droop Nose“ (absenkbare Nase) wurde mit dem Hermann-Blenk-Forscherpreis (5000 Euro) ausgezeichnet. „Droop Nose“ steht für eine gezielt verformbare Vorderkante von Tragflächen, die den Auftrieb erhöht, ohne dass die Luftströmung vorzeitig abreißt.