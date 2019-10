Harz: Mann greift Wasserwerker mit Baseballschläger an

Am Donnerstagabend ist ein Mann extrem ausgerastet: Wie die Polizei mitteilt, führte ein Mitarbeiter der Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld Spülarbeiten an einem Hydranten durch. Ein 38-jähriger Anwohner wollte wohl zur selben Zeit duschen gehen – und griff daraufhin die Mitarbeiter der Stadtwerke mit einem Baseballschläger an.

Angreifer und Wasserwerker leicht verletzt

Der Anwohner forderte, dass das Wasser wieder angestellt werden sollte. Die Stadtwerker konnten den Angriff abwehren, den Angreifer überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Sowohl der Angreifer als auch ein Mitarbeiter der Stadtwerke wurden leicht verletzt. Gegen den Angreifer wird ein Strafverfahren eingeleitet.