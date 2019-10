„Sie wollten im Namen Gottes töten“

Celle. Ein Ende des Abu-Walaa-Prozesses ist nicht in Sicht. In Jena steht ein ehemaliger Besucher der Hildesheimer Moschee vor Gericht.

Die Geschichte um den „Scheich von Hildesheim“ ist wie ein Krimi, der immer wieder neue Wendungen nimmt: Vor drei Jahren wurde der als „Prediger ohne Gesicht“ bekannt gewordene Iraker Abu Walaa festgenommen. Zahlreiche junge Gläubige soll er radikalisiert und in die ehemaligen Kampfgebiete in Syrien und den Irak geschickt haben. Vor mehr als zwei Jahren begann vor dem Oberlandesgericht in Celle unter hohen Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen ihn und vier seiner mutmaßlichen Helfer. Doch das letzte Kapitel ist noch längst nicht geschrieben: Ein Abschluss des Verfahrens ist auch dieses Jahr nicht in Sicht.

Während am Dienstag eine Richterin des Oberlandesgerichts in Düsseldorf als Zeugin die Rolle des Kronzeugen im Prozess beleuchten soll, beginnt im mehr als 300 Kilometer entfernten Jena ein weiteres Verfahren gegen ein früheres Mitglied der Hildesheimer Islamisten-Szene. Ein Deutscher, Sohn eines früheren Vorstandsmitglied des „Deutschsprachigen Islamkreises“, soll von April 2016 bis Mai 2018 Informationen aus dem Umfeld der Moschee an den jordanischen Geheimdienst weitergeleitet haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm eine geheimdienstliche Tätigkeit gegen die Bundesrepublik Deutschland vor.

Für den Prozess in Celle werden die Aussagen des 34-Jährigen kaum relevant sein. Und dennoch gibt er interessante Einblicke in das Innenleben jener Moschee um den Prediger Abu Walaa, die lange als „Hotspot“ der islamistischen Szene in Deutschland galt. Der Angeklagte habe unter anderem die Personalausweise von Personen, von denen er glaubte, dass sie als Kämpfer nach Syrien gehen wollen, abfotografiert und per Whatsapp an einen Bekannten in Jordanien geschickt, sagt Oberstaatsanwältin Yasemin Tüz beim Verlesen der Anklage. Auch habe er seinen Kontakt in Jordanien über Polizeiaktionen in der Moschee informiert.

Der Angeklagte bestreitet das nicht. Er habe jedoch nicht gewusst, dass dieser Bekannte für den Geheimdienst arbeite, beteuert er. Die Personen, die er ausgespitzelt habe, seien Radikale aus dem Umfeld der Moschee gewesen. Er habe vor diesen Menschen Angst gehabt. „Das waren Islamisten, die gesagt haben, sie wollen im Namen Gottes töten und Nichtgläubigen den Kopf abschlagen.“ Geld habe er für seine Informationen nicht erhalten. Der Mann in Jordanien sei sein Freund, der so wie er mit radikalen Muslimen nichts am Hut gehabt habe. Er habe ihn kennengelernt, als er noch in Jordanien gelebt hatte.

Später in Deutschland soll er von seinem Vater und anderen Leuten aus dem Umfeld der Hildesheimer Moschee gedrängt worden sein, Kontakt zu diesem Freund herzustellen. Er sollte helfen, dass IS-Kämpfer unbehelligt über den Flughafen in Amman nach Syrien gelangen können.

Inzwischen arbeitet der Angeklagte als Kfz-Händler und wohnt im Ausland. Das Oberlandesgericht in Jena verurteilt ihn noch am selben Tag zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung.

Länger wird sich der Prozess gegen das sogenannte Abu-Walaa-Netzwerk vor dem Oberlandesgericht in Celle hinziehen. Bis Mitte November sind weitere Zeugen geladen, die Anwälte der fünf Angeklagten haben weitere Beweisanträge angekündigt. Sie zweifeln vor allem an der Glaubwürdigkeit des Kronzeugen in dem Verfahren, einem ehemaligen IS-Anhänger, der mit Hilfe des mutmaßlichen Netzwerkes 2015 nach Syrien ausgereist sein soll. Es gibt Ungereimtheiten und Widersprüche in den Geschichten, die Anil O. den Ermittlern und später als Zeuge in Gerichtsverhandlungen erzählte. Die Anklage stützt sich aber in wesentlichen Punkten auf seine Angaben.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilte Anil O. 2017 zu zwei Jahren auf Bewährung – die Verteidiger im Abu-Walaa-Prozess halten das für ein sensationell mildes Urteil für jemanden, der wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt wurde. Gab es möglicherweise Absprachen, Anil O. zu „schonen“, um im Austausch an wichtige Informationen aus der Islamisten-Szene zu kommen?

„Es hat meines Wissens keinerlei Verständigungsgespräche gegeben“, betont eine Richterin des Oberlandesgerichts in Düsseldorf am Dienstag. Gleichwohl räumt sie ein, dass es sich um ein „besonderes Verfahren“ gehandelt habe. Man habe es möglichst schlank halten und Anil O. aus der Öffentlichkeit raus halten wollen. „Der Zeugenschutz war sehr aufwendig.“ Nach nur zwei Verhandlungstagen sei das Urteil gefallen. Das Gericht hielt die Aussagen des Angeklagten für glaubwürdig, so die Richterin. Sie seien nicht hinterfragt worden.

Daran, dass Abu Walaa und die weiteren Angeklagten dagegen lange Haftstrafen erwarten, gibt es wenig Zweifel. Sie müssen sich wegen Unterstützung und Mitgliedschaft im IS verantworten. Wie zuvor bei einer Haftbeschwerde von Abu Walaa entschied der Bundesgerichtshof Ende August auch auf die Beschwerde eines Mitangeklagten hin, dass dieser in U-Haft bleibt. Dies sei angesichts der Schwere der Taten und der zu erwartenden Strafe gerechtfertigt, hieß es.