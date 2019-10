Eine Pflegerin schiebt eine ältere Dame im Rollstuhl über einen Flur in einem Seniorenpflegeheim in Niedersachsen. Ministerin Carola Reimann

Niedersachsen will Prävention in der Pflege ausbauen

Das Land will interessierte Städte und Kreise beim Ausbau von Beratungsstrukturen für Ältere unterstützen. Dabei sollen Senioren ab 80 bei „präventiven Hausbesuchen“ gezielt auf lokale Angebote von Einkaufshilfen bis zu Spaziergangs-Gruppen hingewiesen werden. Das kündigte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) an.

Örtliche Angebote zu wenig bekannt

„Wir reden zu wenig über Prävention“, sagte Reimann. Die örtlichen Angebote seien den Senioren häufig gar nicht bekannt. Für die Hausbesuche könnten laut Reimann Sozialarbeiter oder auch Quartiersmanager eingesetzt werden. Das Land will dazu ein Pilotprojekt in drei Kommunen „unterschiedlicher Größe“ planen und wissenschaftlich begleiten lassen. Stimmt der Landtag zu, will Reimann dafür von 2020 an jährlich 500 000 Euro ausgeben.

„Mit den vorhandenen Haushaltsmitteln ist es möglich, den teilnehmenden Kommunen die für den Zeitraum des Modellversuchs (2020-2023) für die Koordination nötigen Personalkosten zu erstatten, so dass zusätzliches Personal beschäftigt werden kann“, sagte ein Sprecher des Ministeriums unserer Zeitung. Missständen in der Pflege soll in Niedersachsen künftig über eine neue Beschwerdestelle nachgegangen werden. Damit soll offenbar ähnlich wie für Krankenhauspatienten ein systematisches unabhängiges Beschwerdemanagement entstehen. Sowohl Beschäftigte, Pflegebedürftige und Angehörige sollen sich an die geplante Stelle wenden können.

Mangel an Kurzzeit-Pflegeplätzen

Reimann beklagte außerdem den Mangel an sogenannten Kurzzeit-Pflegeplätzen. Diese werden oft benötigt, wenn allein wohnende Senioren nach einem Krankenhausaufenthalt gesundheitsbedingt noch nicht wieder zurück in die Wohnung können. Um die Zahl der in Niedersachsen verlässlich verfügbaren Kurzzeitpflegeplätze wieder zu erhöhen, sei geplant, die Förderung von dauerhaften Kurzzeitpflegeplätzen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einzuführen, hieß es.

Was die großen Rahmenbedingungen in der Pflege angeht, setzt die Ministerin auf ein Treffen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 11. November. Daran werden auch die Minister der anderen Bundesländer teilnehmen. „Wir brauchen dringend eine neue Balance zwischen den Versicherungsbeiträgen, einem steuerlichen Zuschuss des Bundes und der persönlichen Eigenbeteiligung“, sagte Reimann. Nur mit angemessenen Löhnen und fairen Arbeitsbedingungen könne man dem Fachkräftemangel begegnen, so Reimann weiter. Auf Landesebene hatte Reimann im Juli die „Konzertierte Aktion Pflege Niedersachsen“ ins Leben gerufen.

AfD für Hebammenzentrale

Einen anderen sozial- und gesundheitspolitischen Schwerpunkt setzt zur Landtagssitzung in der kommenden Woche die AfD-Fraktion. In einem Antrag fordert sie bessere Arbeitsbedingungen für Hebammen sowie eine „Landeshebammenzentrale“. Dort sollen Niedersachsen, die eine Hebamme suchen, über ein Zentralregister freie Hebammen möglichst nahe finden können. „Das Problem ist oft die fehlende Vernetzung“, sagte der AfD-Landtagsabgeordnete Stephan Bothe. Für die Hebammen soll das Abrechnungssystem verbessert sowie das Absichern des Haftungsrisikos erleichtert werden.