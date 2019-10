Ministerpräsident Weil: Wir haben ein Antisemitismus-Problem

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident in Niedersachsen, und Barbara Havliza (CDU), Justizministerin in Niedersachsen, während der Vorstellung von Franz Rainer Enste, neuer Antisemitismusbeauftragter des Landes.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gestand ein Stück Ratlosigkeit ein. „Das ist ein Punkt, an dem ich für mich nicht weiterkomme“, sagte Weil am Dienstag zu den Ursachen für jenen Antisemitismus, der nach dem Angriff auf eine Synagoge und Todesschüsse in Halle die Politik in Alarmstimmung versetzt hat. Mit einem Landesbeauftragten gegen Antisemitismus will Niedersachsen gegensteuern – doch das allein reicht laut Weil und Justizministerin Barbara Havliza (CDU) bei weitem nicht. „Wir haben ein Antisemitismus-Problem in unserer Gesellschaft“, sagte Weil.

„Es hat eine gewisse Symbolik, dass wir alle miteinander durch Halle geradezu mit der Nase darauf gestoßen worden sind, dass wir Antisemitismus als ein hartes Problem wahrnehmen müssen“, sagte Weil. Dass Niedersachsen einen Landesbeauftragten ernennen würde, stand schon länger fest. Schon im Frühjahr 2018 hatte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) mehr Anstrengungen im Kampf gegen Antisemitismus gefordert und sich für einen Beauftragten ausgesprochen. Ministerin Havliza war dann mit einiger Verzögerung für die Landesregierung damit beauftragt worden, ein Konzept dafür sowie für eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle zu entwerfen.

Enste soll Aktivitäten der Landesregierung koordinieren

Die Arbeit an diesem Konzept ist noch nicht abgeschlossen. Den neuen Beauftragten Franz Rainer Enste hatten Weil und Havliza im Anschluss an die wöchentliche Sitzung der Landesregierung im Gästehaus der Landesregierung aber mitgebracht. „Jüdische Kultur ist eine Bereicherung für uns und keine Bedrohung“, sagte Enste. Der frühere Sprecher des niedersächsischen Landtags und ehemalige niedersächsische Regierungssprecher ist kulturell vielfältig engagiert, so auch für die Villa Seligmann in Hannover, ein Haus für jüdische Musik. Der neue ehrenamtliche Beauftragte erhält eine Geschäftsstelle im Justizministerium und personelle Unterstützung. Der gut vernetzte Jurist Enste soll als Ansprechpartner für die Verbände ebenso wie für Politik und Justiz dienen, aber auch für alle Menschen jüdischen Glaubens in Niedersachsen. Er soll aber auch Empfehlungen entwickeln und einmal jährlich berichten. Enste soll außerdem alle Aktivitäten der Landesregierung koordinieren. „Wir waren uns innerhalb der Landesregierung schnell einig“, sagte Weil zu der Personalie.

Zwar sei der Kampf gegen Antisemitismus eine gesellschaftliche Aufgabe. Staatliches konsequentes Handeln sei aber zwingend notwendig. Ein Beispiel dafür nannte Havliza: Die drei niedersächsischen Generalstaatsanwaltschaften seien gebeten worden, die Richtlinien für das Einstellen von Verfahren zu überdenken – auch im Zusammenhang mit Hassbotschaften. Es seien neue Richtlinien geschaffen worden, wonach ein Einstellen nur noch in Ausnahmefällen möglich sei.

Jüdische Gemeinde Braunschweig: Das Amt ändert nicht alles automatisch

Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Braunschweig, Renate Wagner-Redding, warnt davor, zu glauben, dass sich mit der Schaffung des Amtes und der Benennung Enstes automatisch etwas im alltäglichen Zusammenleben zwischen Juden und Nicht-Juden verändert. „Es muss darum gehen, die Öffentlichkeit stärker zu zivilisieren“, sagt sie. Wichtig wäre, wenn sich der Antisemitismusbeauftragte in allen Gemeinden landesweit vorstellen würde. Es müsse klar werden, wie er das Amt ausfüllen will. „Das muss auch kommuniziert werden“, fordert Wagner-Redding.

Auch die AfD-Landtagsfraktion hatte sich im Februar 2019 mit einem Gesetzentwurf für einen Antisemitismus-Beauftragten eingesetzt. Die AfD stellte dabei allerdings ausdrücklich auch einen Bezug zu „Migration aus islamisch geprägten Ländern“ her. Im Landtag hatte es seinerzeit eine erregte Debatte gegeben. „Nichts kann diesen feigen und mörderischen Anschlag entschuldigen“, hatte die AfD-Landtagsfraktion zum Anschlag von Halle erklärt.

Weil: Die AfD hat Hemmschwellen in der Diskussion gesenkt

„Ich bin weit davon entfernt, der AfD oder einzelnen Politikern eine konkrete Verantwortung für die Tat von Halle zu geben“, sagte Weil. Unbestreitbar sei aber, dass die AfD durch die Art ihrer Kommunikation und durch ihre Diskussionsform großen Anteil daran habe, dass die Hemmschwellen gegenüber Verunglimpfungen und Gewalt deutlich niedriger geworden seien. „Es gibt eine offensichtliche Grauzone zwischen einem legalen Arm der AfD und einem Rechtsextremismus, der in seinen schlimmsten Auswüchsen sichtbar ist an Gewalttaten wie in Halle“, sagte Weil weiter. Enste sprach sich für ein stärkeres Erforschen der Zusammenhänge aus, welche Rolle das Internet beim Antisemitismus spiele.