Koalition legt Streit um Schuldenbremse in Niedersachsen bei

Vom DGB kam deutliche Kritik, Niedersachsens Finanzminister dagegen war zufrieden. „Weder Fisch noch Fleisch“ sei der Kompromiss, sagte DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh, von Gestaltungswillen und einem positiven Zukunftsszenario sei nichts zu sehen. „Wir haben eine harte Schuldenbremse“, betonte dagegen Minister Reinhold Hilbers (CDU).

Trotz eines bereits abgestimmten Gesetzentwurfs der Landesregierung hatte die SPD noch eine Lockerung durchgesetzt: Bis zu 0,5 Prozent des Haushaltsvolumens können nun bei Notlagen und Naturkatastrophen mit einfacher Landtagsmehrheit für „Soforthilfen“ als Kreditsumme aufgenommen werden. Im Oktober soll im Landtag das Ganze über die Bühne gehen.

Die Debatte um das Neuverschuldungsverbot ist alt, dauerte in Niedersachsen aber besonders lange. Der Bund hatte den Bundesländern bis 2020 Zeit gelassen, auf Basis der Bundesvorgaben ihre eigenen Regelungen zu beschließen. Für den Bund gilt das Verbot bereits seit einigen Jahren. Wer es versäume, bis 2020 für sein Land Ausnahmeregelungen zu treffen, sei selbst schuld, hieß es in Niedersachsens Landespolitik intern. „Das konnte ja nicht immer so weitergehen“, erinnert Minister Hilbers im Gespräch mit unserer Zeitung an den Schuldenberg, den auch Niedersachsen ohne die Schuldenbremse in Jahrzehnten angehäuft hatte: über 61 Milliarden Euro. Zwar enthält Niedersachsens Landesverfassung eine Bestimmung, wonach die Neuverschuldung im jeweiligen Haushaltsjahr nicht höher sein darf als die eigenen Investitionen des Landes. Das aber ließ zum einen erhebliche Kredite zu, zum anderen wurde die Grenze oft gerissen. Seit 2016 kommt Niedersachsen dank hoher Steuereinnahmen allerdings ohnehin faktisch ohne Nettokreditaufnahme aus, für den Haushalt 2017 war erstmals auch keine mehr eingeplant.

Die Grundsatzpositionen zur Schuldenbremse allerdings haben sich wenig geändert. „Die Gunst der Stunde nutzen – Kreditfinanzierung verbieten“, forderte Niedersachsens Bund der Steuerzahler schon im Oktober 2007. 2012 hieß es dann in einer Mitteilung des Verbandes, man sehe wegen unterschiedlicher Auffassungen der Parteien im Landtag derzeit keine Chance, ein Schuldenverbot in der Landesverfassung zu verankern. Die SPD-Vorstellungen enthielten „zu viele Schlupflöcher“. Die SPD hatte seinerzeit unter anderem ans Sozialstaatsprinzip erinnert. CDU und noch stärker die FDP gelten als Verfechter von Bremse und auch Altschuldentilgung. Mittlerweile geht aber bei Kritikern vor allem die Sorge um, sich mit der Schuldenbremse den Geldhahn für dringend notwendige Investitionen zuzudrehen. Hilbers weist allerdings darauf hin, dass die Investitionen steigen und weiteres Geld in sogenannten Sondervermögen bereitsteht. Zwei Ausnahmen vom Neuverschuldungsverbot sah bereits der ursprüngliche Gesetzentwurf der niedersächsischen Landesregierung vor: zum einen die zitierten Naturkatastrophen und Notsituationen, zum anderen eine Konjunkturkrise. Dass in einer solchen Krise auch unter der „Schuldenbremse“ Kredite zum Haushaltsausgleich aufgenommen werden dürfen, in guten Zeiten aber bereits ein Polster dafür gebildet werden muss, war kein Thema des Tauziehens von SPD und CDU. Rund 20 Millionen Euro werde man vermutlich im Haushalt 2020 in diese Rücklage packen, so Finanzminister Hilbers – allerdings vorbehaltlich der Steuerschätzung im November. Die Regelungen sind bundesweit standardisiert.

Umstritten war der andere Pfad: Die SPD wollte weg von der Zwei-Drittel-Mehrheit, die im Landtag erreicht werden muss, um Kredite in Notsituationen und Naturkatastrophen aufzunehmen. Ihr Erfolg: Bis zu 0,5 Prozent des Haushaltsvolumens – bei 34,7 Milliarden Euro laut Finanzministerium rund 170 Millionen Euro – können nun mit einfacher Mehrheit aufgenommen werden. Was darüber liegt, aber weiterhin nicht. „Voraussetzung ist aber ein Katastrophenfall“, so Hilbers. Und dieser wird formell erklärt.

SPD und CDU lobten in dieser Woche in einer gemeinsamen Pressemitteilung das Ergebnis. Was den Abbau der Altschulden angeht, setzt Hilbers weiter auf das Nutzen von Haushaltsüberschüssen. „Mindestens eine Milliarde Euro“ sei das Ziel für die Legislaturperiode bis 2022. 786 Millionen Euro davon sind schon erreicht.