Gabriel: Das ist eine Mischung aus Wehmut und Befreiung

Sigmar Gabriel, ehemaliger Landtagsabgeordneter, Minister, Ministerpräsident und Vizekanzler gibt sein letztes politisches Amt auf. Per Brief teilte er seinen Parteifreunden mit, dass er sich in einem Monat zurückziehen werde. Die Chefredakteure der Braunschweiger Zeitung und der Goslarschen Zeitung, Armin Maus und Jörg Kleine, trafen am Freitagmorgen in seinem Goslarer Privathaus zum Interview.

Herr Gabriel, Sie haben Ihren Parteifreunden gestern geschrieben, dass Sie Ihr Bundestagsmandat niederlegen werden. Was bewegt Sie heute, am Tag danach?

Gabriel: Irgendwie eine Mischung aus Wehmut und Befreiung. 30 Jahre als direkt gewählter Abgeordneter schüttelt man nicht so einfach ab. Auf der anderen Seite gab es für mich in der heutigen Bundes-SPD auch keine Möglichkeiten mehr zu arbeiten. Ich konnte ja im Bundestag nicht mal mehr reden. In knapp zwei Jahren nur einmal - und das auch nur mit viel Druck - das Recht zu bekommen, für die SPD Fraktion sprechen zu können, fühlt sich für einen ehemaligen Vorsitzenden schon etwas seltsam an. Deshalb wollte ich dem mal ein Ende machen.

Und was denken Sie, wenn Sie auf die Politik in Deutschland sehen?

Gabriel: Deutschland ist auf dem Weg in eine wirtschaftliche Krise. In der Industrie sind wir schon in der Rezession. Die Unternehmen sprechen von „Konsolidierung“. Das heißt nichts anderes als Personalabbau. Die Automobilindustrie steht vor dem schwersten Umbruch in ihrer Geschichte. Und im Rest der Welt sind wir Zeitzeugen einer gewaltigen tektonischen Verschiebung: das europäische Zeitalter geht zu Ende und das pazifische beginnt. Und die Gefahr neuer Kriege wächst. Angesichts dieser Dramatik ist es für mich erschreckend, dass auch wir Sozialdemokraten uns viel zu sehr mir und selbst beschäftigen. Kaum jemand redet über die Frage: Was passiert denn da in der Welt? Wie verhindern wir, dass wir Deutsche und Europäer ins Abseits geraten? Wie bleiben wir wirtschaftlich erfolgreich, um diese sozialpolitischen Ansprüche auch bezahlen zu können? Das findet in unserer Diskussion gar nicht statt. Und das ist eine Art von Weltabgewandtheit, die ich nicht verstehe. Scheinbar ist für viele die Zukunft eine Zumutung und nicht eine Herausforderung. Ich mache viele Veranstaltungen, da kommen hunderte von Leuten. Eigentlich lechzen die Menschen danach, eine Orientierung zu bekommen. Es wäre der richtige Zeitpunkt, wo wir über die richtigen Wege streiten müssten. Ruhig heftig und unüberhörbar. wie die Kesselflicker. Aber nicht um Personen, sondern um den richtigen Weg. Wann, wenn nicht jetzt, soll es in allen Parteien eigentlich eine programmatische Auseinandersetzung über die Welt von morgen geben?

Warum findet sie Ihrer Meinung nach nicht statt?

Gabriel: Ich kann das auch nicht erklären. In der SPD ist es vielleicht Erschöpfung. Vielleicht ist es auch Angst vor der Größe der offenen Fragen und der Ungewissheit. Nicht auf alles gleich eine Antwort geben zu können, ist für uns Politiker eine ganz ungewohnte Vorstellung. Die Bürgerinnen und Bürger aber fühlen glaube ich schon, dass da irgendwas in Bewegung ist, und erwarten, dass von uns, dass wir ihnen Orientierung geben. Wir geben meist aber keine Orientierung, sondern diskutieren meist sehr instrumentell und technisch. Das ist alles auch nicht unwichtigen. Aber die einzige, die offenbar über die Größe der Herausforderung nachdenkt und spricht, scheint die Kanzlerin zu sein. Die aber steht am Ende ihrer Laufbahn. Und nach ihr ist weit und breit niemand zu sehen.

Sie sprechen also nicht nur über ein Problem der Sozialdemokratie?

Gabriel: Nein, es ist nicht nur ein Problem der SPD. Ich sehe das auch in der Union als großes Problem an. Es gibt zwei Parteien, die ein klares Profil haben. Die Grünen, mit der Klimapolitik, interessanterweise nationaler Klimapolitik. Was natürlich auch irre ist. Wir legen Braunkohlekraftwerke still und tun so, als wenn damit die europäischen CO2-Emissionen reduziert würden. In Wahrheit regelt die EU wieviel oder wie wenig CO2 in die Atmosphäre geht. Das ist nationale Symbolpolitik Für diese Symbole nehmen wir in Kauf, dass in den betroffenen Regionen 40 Prozent und mehr AfD wählen. Und auch die AfD hat ein Programm, ein antieuropäisches und nationalistisches. Die anderen Parteien sind sehr instrumentell geworden. Wir diskutieren zum Beispiel darüber, wie die Grundrente und Fragen des Spitzensteuersatzes. Das sind auch alles wichtige Themen, na klar. Aber die Dimension des Wandels in einer Zeit, in der kaum so etwas so bleiben wird, wie wir es gewohnt sind, müssen wir mehr tun als das.

Was ist Ihre Forderung?

Gabriel: Der eigentliche Beitrag Deutschlands zum Klimaschutz ist nicht, dass wir die Treibhausgase weltweit um zwei Prozent weniger CO2 ausstoßen. Das ist zwar gut, fällt aber weltweit kaum ins Gewicht. Der eigentliche Beitrag eines so reichen Landes wie Deutschland besteht darin, zu zeigen, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können. Wenn wir unseren wirtschaftlichen Erfolg beschädigen, hört uns keiner mehr zu. Die Welt schätzt uns, weil sie uns erstens für faire Makler hält, vor allem aber auch wegen unseres technologischen und wirtschaftlichen Erfolgs. Putin, Trump und Xi Jinping haben eine Sache gemeinsam: Sie respektieren die EU nicht. Das ist für die ein komisches Gebilde, in dem Malta dieselben Rechte wie Deutschland hat. Die respektieren bisher Deutschland wegen seiner wirtschaftlichen Stärke. Aber wo stehen wir? Wir haben de facto im Bankensektor nichts mehr zu bieten, wir haben die pharmazeutische Industrie vertrieben, wir gehen – wie sie selbst auch – mit der Autoindustrie um, als hätten wir eine zweite im Keller. Stahl und andere Industrien gelten als „schmutzig“ und In der Digitalisierung sind wir Entwicklungsland. Das ist alles ein bisschen zuviel des Gutgemeinten. Wir werden uns anstrengen müssen, um den Wohlstand zu erhalten, den unsere Eltern und Großeltern mühsam aufgebaut haben. Warum kommen wir denn nicht besser voran? Liegt es vielleicht daran, das wir lieber rückblickend auf das Erreichte blicken und uns im Glanz des Titels Exportweltmeister sonnen? Gabriel: Das ist eine interessante Frage. Vor der Europawahl gab es eine Umfrage in 18 europäischen Mitgliedsstaaten. Da wurde gefragt: Was soll Europa tun im Konflikt mit den USA? Antwort: Neutral sein. Was soll Europa tun im Konflikt mit China? Neutral sein. Was soll Europa tun im Konflikt mit Russland? Neutral sein. Der, der die Studie gemacht hat, sagte dann: Wer gibt solche Antworten? Rentner. Rentner wollen die Lebensleistung genießen, aber nicht jeden Tag neue Konflikte haben. Da könnte was dran sein. Die uns gegenüberstehen, sind jedenfalls junge, hungrige Gesellschaften, die nach der Ausbildung nicht erst mal ein Jahr „chillen“ gehen. Wie viel hat unsere Langsamkeit mit der öffentlichen Verwaltung zu tun? Gabriel: Wir hatten 70 Jahre Zeit, unseren Rechtssaat auszubauen. Wir freuen uns alle darüber, wenn wir selber betroffen sind. Wir haben die Individualrechte gestärkt, Verfahren entwickelt, die hochkomplex sind. Das ist für jeden Einzelnen von uns etwas Gutes. Es hat nur zur Folge, dass die politischen Gestaltungsspielräume immer geringer werden. Es kann nicht nur gegen alles geklagt werden, es wird auch gegen alles geklagt. Ich habe in der letzten Legislaturperiode meinem damaligen Kollegen Dobrindt gesagt: Wir brauchen eine Regelung, durch die wir bei national bedeutenden Infrastrukturprojekten die Klageinstanzen auf eine verringern. Bei der deutschen Einheit sind die Verkehrswege durch den Bundestag beschlossen worden, so dass man nur noch vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen klagen konnte. Sonst wäre die A2 bis heute nicht fertig. Ich habe nie verstanden, warum er das nicht aufgegriffen hat. Ich hatte ihm gesagt, ich würde meinen Kopf dafür mit hinhalten. Denn natürlich gibt das Ärger.

Wo ziehen Sie die Grenze?

Gabriel: Bei Digitalisierung, Pipeline-Bau, Elektrizitätsleitungen, Schiene, Straße, Flughäfen müssen wir einfach schneller werden. Wir Deutschen sind es gewohnt, jedes Risiko zu vermeiden. Wir werden lernen müssen, zwischen zwei Risiken zu wählen. Weil wir vor 80 Jahren so unmoralisch waren, haben wir uns angewöhnt, alles in moralischen Kategorien zu diskutieren. Wenn Sie nur in moralischen Kategorien diskutieren, sind Sie der letzte Vegetarier in einer Welt der Fleischfresser. Ich bin nicht dafür, dass Deutschland Fleischfresser wird, aber Flexitarier werden wir werden müssen. Ganz Europa muss lernen, seine Interessen selbst wahrzunehmen, wirtschaftlichen, sicherheitspolitisch, militärisch. Die Zeiten, in denen andere das für uns getan haben, sind vorbei.

Ist diese Überzeugung der Grund, warum Sie den Vorsitz der Atlantik-Brücke übernommen haben?

Gabriel: Ja. Selbst wenn es gelingen würde, Europa stärker zu machen – was ich hoffe -, werden wir die Amerikaner brauchen. Wir sind selbst mit 500 Millionen einigen Europäern noch zu klein in der Welt. Ich glaube, anders als Donald Trump, dass Amerika uns auch braucht. Das sind auch nur 500 Millionen. Dieses Spiel „bowling alone“ ist gefährlich im 21. Jahrhundert. Die Stärke Amerikas bestand immer darin, dass die USA als einzige in der Lage waren, Alliierte zu finden. Donald Trump ist der erste Präsident, der America first mit America alone verwechselt.

Diese Veränderungen wären doch genug Anlass, dass sich die politischen Parteien darüber öffentlich streiten.

Gabriel: Auf der Agenda der Kandidatenvorstellungen in der SPD spielt Außenpolitik leider fast keine Rolle. Innenpolitik und innere Sicherheit interessanterweise auch nicht. Es ist ja nicht so, dass die Deutschen nicht auch über dieses Thema nachdenken würden. Die SPD Kandidatenkür ignoriert es. Deshalb hat es Boris Pistorius als Innenminister bei dem Rennen schwer.

Und wo läge der Sinn?

Gabriel: Manche bei uns glauben, dass die SPD linker werden muss, was immer das sein soll. Man übertrumpft sich mit linken oder links klingenden Forderungen. Der eine will Vermögenssteuer, der nächste die Erbschaftssteuer erhöhen, der dritte Rüstungsexporte total verbieten. Die Hoffnung ist offenbar, dass man damit eine Mehrheit bekommt und dann Vorsitzender wird. Erstens glaube ich, dass sich die SPD-Mitglieder vom Rest der Bevölkerung praktisch nicht unterscheiden. Das sind keine „Linken“. Unsere Wählerinnen und Wähler sind eher in der Mitte der Gesellschaft zu verorten. Zweitens übersieht diese Theorie des „Linksrucks“, dass es dort schon eine Partei gibt: die Linkspartei. Wenn man das als Königsweg absieht, muss man konsequent sein und beide zu einem Laden zusammenlegen. So wie es aussieht, haben wir dann zusammen etwas mehr als 20 Prozent. Damit kommt man nicht in eine Regierung. Wer eine Koalition mit der Linkspartei will, der muss die SPD im Zentrum positionieren. Nur da werden Mehrheiten gewonnen. Die größte Gefahr aber ist, dass im Augenblick Forderungen aufgestellt werden, die sich hinterher nicht realisieren lassen. Und dann ist die Enttäuschung groß.

Für die Vermögenssteuer haben aber auch Sie gestritten.

Gabriel: Ich war mal Fan der Vermögenssteuer. Ich habe dazu inzwischen einige Urteile des Verfassungsgerichts lesen müssen. Es geht einfach nicht, es sei denn, man belegt die Betriebe auch mit einer Vermögenssteuer. Dann gehen wir ans Eigenkapital und schicken die Unternehmen in die Hände der Banken. Das werden wir nicht wollen. Schon gar nicht zum Beginn der Krise. Deshalb klingt die Vermögenssteuer schön, aber sie wird nicht kommen. Darum wollten die alten Liberalen früher eher eine Erbschaftssteuer für große Erben, um das Geld in die Bildung zu stecken. Denn für die frühere FDP waren reiche Erbschaften ungerechtfertigte leistungslose Einkommen. Die pfiffigen Köpfe ohne Erbschaften – die damaligen Liberalen – hätten Nachteile am Markt gegenüber den weniger Pfiffigen mit Erbschaften. Ganz interessant, das heute mal zu lesen.

Die Suche nach der neuen Parteispitze wäre für Ihre Partei, die SPD, doch eine Chance, genau diese Diskussion zu führen. Warum geschieht das nicht?

Gabriel: Es fängt damit an, dass eine programmatische Diskussion kaum geführt werden kann, wenn jeder nur drei Minuten Zeit hat, sich vorzustellen. Ich habe den Eindruck, dass sich viele die Kontroverse nicht zutrauen. Und wie gesagt: Ich glaube, dass die SPD ein wenig abgewandt ist von der Welt. Sie ist sehr nach innen orientiert. Das kann eine Fehlwarnehmung sein, aber so ist mein Gefühl. Wir führen eine Debatte, die zumindest von außen nicht so aussieht, als ginge es um Strategien, um Wege in die Zukunft. Da geht es doch eher um Personen. Und das in einer Zeit, die eigentlich hochpolitisch ist. Das scheint mir ein Konstruktionsproblem des ganzen Verfahrens zu sein. Ich habe das Instrument der Mitgliederbefragung ja selbst sehr erfolgreich genutzt. Aber da ging es um einfache Ja-Nein-Fragen damals. Das aktuelle Verfahren führt für die Mitglieder im eine sehr unübersichtlichen Situation. Parteifreunde fragen mich: Wen soll ich denn da wählen? Ich kenne ja nur einen, Olaf Scholz. Und im Internet beleidigen sich die Anhänger auch noch gegenseitig. Da kann man nicht immer den Eindruck haben, sie seien in derselben Partei.

Wie erleben Sie die Klimaschutzdebatte?

Gabriel: Die Debatte läuft so, als gäbe es auf der einen Seite die Guten, die in Hamburg so weit gehen, SUV-Fahrer anzuhalten und zu beschimpfen, und auf der anderen Seite die Klima-Ignoranten. Das ist eine komische Spaltung. Meistens ist es so, dass sich eine Gegenbewegung bildet, wenn man ein Thema überhöht. Da gibt es viele, die sich bevormundet fühlen.

Aber ist es nicht gut, dass sich junge Menschen politisch engagieren?

Gabriel: Ich finde es super, was die jungen Leute tun, dass sie uns Politiker unter Druck setzen. Ob ich es gut fände, wenn man wie bei Greta meiner 16-jährigen Tochter die Last der Welt auf die Schultern packt, das weiß ich nicht. In der Sache mangelt es in Deutschland an der Bereitschaft, sich klarzumachen, was Klimaschutz heißt. Wenn man will, dass CO2-arme Technologien benutzt werden, dann muss man CO2 einen Preis geben, den aber die allermeisten Leute nicht bezahlen können oder wollen. Wenn man das Land nicht zur sozialen Explosion bringen will, weil es viele Menschen gibt, die sich diesen Preis von 40 oder 50 € pro Tonne CO2 nicht leisten können, dann muss man zuerst Einkommens- und Unternehmenssteuern und Sozialabgaben senken und erst dann Umweltsteuern einführen.

Sie glauben aber an die Steuerung durch Steuern?

Gabriel: Das nennt man ökologische Steuerreform. Das verrückte ist ja, dass wir besteuern, was wir wollen, nämlich Einkommen. Aber das, was wir nicht wollen, nämlich Umweltzerstörung, besteuern wir nicht. Es hätte eine große Chance sein können, darüber eine kräftige Kontroverse zu führen. Zu sagen: Wir Sozialdemokraten sind dafür, dass wir die Steuern- und Abgabenbelastung der Arbeitnehmer und der kleinen Unternehmer deutlich senken. Und im Gegenzug wird es teurer, wenn ihr CO2 produziert. Wir könnten übrigens in diesem Zuge auch die paradoxe Situation ändern, dass es bei der Sozialversicherung keine Rolle spielt, ob ich kein Kind habe oder fünf.

Eine persönliche Frage. Wie geht das Engagement für die richtige Richtung der SPD, das wir in diesem Gespräch erleben, mit der Niederlegung Ihres Bundestagsmandats zusammen?

Gabriel: Es ist ja nicht so, dass ich jetzt unpolitisch werde. Ich bin Publizist, schreibe bei der Holtzbrink-Gruppe, bin Redner, bin auf vielen Tagungen. Aber ich bin eben nicht mehr in einem politischen Amt. Es ist ja auch unübersehbar, dass meine Parteiführung ein überschaubares Interesse daran hatte, dass ich die SPD öffentlich vertrete. Man kann sich da nicht aufdrängen. Da muss man sagen: Dann ist deine Zeit eben rum.

Es gibt einen Unterschied zwischen der Sicht der Parteispitze und Stimmen an der Basis. Und Sie sind doch Sozialdemokrat in der Tiefe Ihrer Seele.

Gabriel: Wissen Sie, ich hatte ja genug Zeit, die Dinge hin und her zu wälzen. Ich sage nicht, dass mir das leicht gefallen ist. Und wenn Sie 60 sind, ist der Zeitpunkt gekommen, falls Sie noch einmal etwas Neues machen wollen. Ich bin vor einer Weile mit dem Fahrrad auf den Wegen meiner Kindheit gefahren. Ob das Zufall war oder unbewusst, weiß ich nicht. Eins wurde mir klar: In 20 Jahren fahre ich dort nicht mehr mit dem Fahrrad. Und ob ich mich überhaupt noch bewegen kann, ist noch nicht raus. Die Zeit, die einem bleibt, ist endlich. In wenigen Wochen beginnt ein neues Jahrzehnt. Wenn dieses Jahrzehnt um ist, ist meine mittlere Tochter volljährig. Das ist etwas, das mich bewegt. Ich habe mir deshalb gesagt: Was Du jetzt machst, das muss sinnvoll angelegte Zeit sein. Wenn Du so bist, dass die anderen Dich da nicht wollen, dann kann das ja auch an Dir selber liegen. Und dann ist das eben so. Ich hatte ja eine gute Zeit da. Es ist wie in einer gescheiterten Ehe. Wenn die Leute sich ein wenig in Distanz bewegen, können sie sich später wieder gut und freundschaftlich begegnen. Man muss ja nicht so tun, als wenn man sich nicht kennt. Man muss auch nicht verleugnen, dass man sich mal geliebt hat. Aber man ist eben nicht mehr verheiratet.

Sie haben in Ihrem Brief an die Mitglieder darauf hingewiesen, dass sie schon jetzt Dinge tun, die nicht zu ihrem Mandat als Bundestagsabgeordneter gehören. Die Lehraufträge in Bonn und Harvard, ihre Kolumnentätigkeit, der Vorsitz der Atlantik-Brücke – ist es das? Ist das schon das zweite Berufsleben, von dem sie schrieben?

Gabriel: Es ist jedenfalls so viel, dass es Terminkonflikte bringt. Ich kenne viele Kollegen, die halten diese Konflikte aus. In einer der nächsten Sitzungswochen des Bundestages bin ich in Harvard. Ich fand das früher immer komisch, wenn Abgeordnete das Mandat im Nebenamt wahrgenommen haben. Ob da noch was anderes kommt, das weiß ich nicht.

Sie haben also nichts in Vorbereitung, über das Sie nur noch nicht sprechen können?

Gabriel: Nein. Nichts. Gar nichts. Diese Entscheidung ist auch in Monaten gewachsen. Es ging zuerst um die Frage, dass wir alle Mitarbeiter unterbringen. Es kann ja nicht sein, dass meine Mitarbeiter durch meine Entscheidung ins Bergfreie stürzen.

Aber es kann sich niemand vorstellen, dass Sigmar Gabriel mit den bisher genannten Aufgaben ausgelastet wäre. Durch die Köpfe spukt das Gerhard-Schröder-Trauma. Der Altkanzler, der in den Dienst des russischen Gas-Konzerns Gazprom trat.

Gabriel: Engagement für eine russische Staatsunternehmen? Ganz sicher nicht. Das hat Gerhard Schröder anders entschieden und er hat auch das Recht dazu. Nur für mich kommt es nicht in Frage. Natürlich gab es wirtschaftliche Angebote. Es hat Gründe, warum ich das nicht gemacht habe. Es hat nicht nur mit der Cooling-Down-Phase zu tun. Ich will weder meiner Partei, noch den Ämtern, die ich innehatte, Schaden zufügen. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass jetzt jemand liest, dass ich aufhöre, und mich fragt, ob ich seine Firma in geopolitischen Fragen beraten möchte. Aber selbst das würde ich mir sehr genau überlegen. Ich habe gerade ein Maß an Freiheit, das ich ungern aufgeben will.

Sie haben 30 Jahre in Parlamenten gesessen, waren Minister, Ministerpräsident. Gehen Sie jetzt in Rente?

Gabriel: Dadurch, dass ich bei Holtzbrink arbeite, habe ich ein Einkommen. Ich bekomme kein Übergangsgeld – darauf verzichte ich jetzt also zum dritten Mal in meiner politischen Laufbahn. Das Übergangsgeld ist das Arbeitslosengeld des Abgeordneten. Und ich bin ja nicht arbeitslos.

Gegenüber dem Bundestag haben Sie ein Nebeneinkommen von 15000 bis 30000 Euro monatlich angegeben.

Gabriel: Sie müssen sich als Abgeordneter bei einem Nebenverdienst eingruppieren. Und das ist, was ich dort angegeben habe.

Ihre Stiftung läuft weiter?

Gabriel: Es hat da gerade erst wieder eine Zustiftung gegeben, sie steht im Augenblick bei etwa 300000 Euro. Die Einnahmen kommen aus Veranstaltungen, bei denen ich eingeladen war. Die Einnahmen aus meinen Büchern habe ich für die Flutopfer in unserer Region gespendet.

Ihr Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel wird seit 1961 durch einen sozialdemokratischen Direktkandidaten vertreten. Sie haben den Mitgliedern geschrieben, sie würden helfen, wenn die Partei es wünscht.

Gabriel: Ich werde mich nicht in die Debatte über die Aufstellung einmischen. Aber selbstverständlich werde ich im Wahlkampf mithelfen, wenn meine Partei das wünscht.