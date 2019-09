Forscher in Braunschweig feilen an Brandschutz für Holzbauten ­

Holz als Baustoff bei Gebäuden einzusetzen ist ein Trend, der nachhaltig und ökologisch ist. „Aufgrund der Wohnungsknappheit in Braunschweig ist der Holzbau eine zukunftsfähige Alternative“, sagt Professor Jochen Zehfuß vom Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz der Technischen Universität Braunschweig. Aber Holz ist ein brennbarer Baustoff. Brennt ein mehrstöckiges Holzgebäude, können sich die Flammen rasch ausbreiten. „Wie können diese geschützt werden? Dazu diskutierten Forscher, Feuerwehr und Industrievertreter bei den Braunschweiger Brandschutz-Tagen in der Stadthalle.

„Die Holz-Bauweise bietet mehrere Vorteile“, sagt Professor Jochen Zehfuß vom Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz an der technischen Universität Braunschweig. In der Region könnten Häuser mit Holzkonstruktionen aufgestockt werden und für mehr Wohnraum sorgen. Diese seien schnell montierbar und auch aus Sicht des Klimaschutzes ein hervorragender Baustoff, denn die Produktion von Holzt koste fast kein Kohlenstoffdioxid. Zu berücksichtigen seien jedoch besondere Brandschutzvorkehrungen bei der Konstruktion. „Ein Brand darf sich nicht flächenartig ausbreiten“, sagt der Ingenieur-Wissenschaftler. „Wir müssen das Feuer beherrschen können“, ergänzt Torge Malchau, Fachbereichsleiter der Braunschweiger Feuerwehr.

Um zu verhindern, dass sich ein Brand rasch über mehrere Stockwerke ausbreitet, werden brennbare Oberflächen begrenzt. „Wände können mit Gipskartonplatten verkleidet werden“, sagt Zehfuß. Diese könnten bis zu 30 Minuten lang verzögern, dass das Feuer auf das nächste Stockwerk übergreift. Aktuell suchen die Wissenschaftler gemeinsam mit der Feuerwehr nach Lösungen, wie ein Feuer gelöscht werden kann, das zwischen Holzkonstruktion und Gipsplatte entfacht. „Für uns ist oft von außen am Gebäude nicht erkennbar, an welcher Stelle es genau brennt, weil die Verkleidung die Sicht versperrt“, sagt der Feuerwehr-Chef. Bevor mehrgeschossigen Gebäude in Niedersachsen jedoch in Holzbauweise gebaut oder aufgestockt werden, bedarf es einer Änderung der niedersächsischen Bauordnung“, sagt der Experte. Er rechnet in etwa drei bis vier Jahren mit einem entsprechenden Baurecht.

Auch an Brandschutz-Konzepten für Fahrzeughersteller von Elektro-Autos und Parkhaus-Betreibern forschen Wissenschaftler der TU. „Wir prüfen, wie ein Brand in einer Parkgarage mit vielen Elektro-Autos und Ladestationen voran schreitet. Und wir wollen mit Batterie-Forschern der TU bereits im Entwicklungsstadium der Lithium-Batterien die Brandsicherheit stärker fokussieren“, ergänzt Zehfuß. Hintergrund sei, dass Lithium-Batterien aufwendiger gelöscht werden müssen. „Zudem befinden sich die Batterien an der Unterseite der Fahrzeuge. Keine leichte Lösch-Aufgabe“, sagt Hans-Joachim Gressmann, ehemaliger Braunschweiger Feuerwehrchef.