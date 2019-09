Stiftung Neuerkerode gibt Jahresempfang im Braunschweiger Dom

Wie können Pfleger es schaffen, bei hoher Belastung dennoch gut gelaunt zur Arbeit zu gehen? Wie können sie es schaffen, den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen jeden Tag aufs Neue ein gutes Gefühl zu geben? Mit diesem Thema setzt sich die Evangelische Stiftung Neuerkerode auseinander – und macht bei dem Programm „Humor hilft heilen“ von Arzt und Komiker Eckart von Hirschhausen mit. Beim Stiftungsempfang am Dienstagabend im Braunschweiger Dom haben zwei Humortrainer gezeigt, wie es geht.

Die Stiftung Neuerkerode schult seit Mitte des Jahres alle 3000 Mitarbeiter in Humor. Die beiden Trainer Susanne Hille und Andreas Bentrup bieten dafür den Workshop „Humor verbindet“ an. Mit einfachen Übungen versuchen sie, den Arbeitsalltag von Pflegekräften – und damit auch den Alltag von Pflegebedürftigen – einfacher zu gestalten. Dabei geht es Hille und Bentrup zufolge nicht darum, lustig zu sein, sondern Voraussetzungen für einen humorvollen Umgang miteinander zu schaffen – durch Offenheit und Sympathie.

„Es passiert, dass wir Menschen kennenlernen und sie sofort unsympathisch finden“, sagt Bentrup. Das gelte auch bei Personen, um die wir uns eigentlich kümmern sollten. In einer einfachen Übung zeigen die Trainer beim Stiftungsempfang, wie Pflegekräfte solche Vorbehalte eindämmen können.

In der Pflege müsse man Leute häufig beobachten und scannen. Das lasse sich nicht vermeiden. Wer beobachtet wird, empfinde das meist als negativ. „Es gibt aber Möglichkeiten diesen Kontakt positiv zu gestalten“, sagt Hille. Drei einfache Schritte könnten dazu beitragen: Zunächst sollten Pflegekräfte immer erklären, was sie machen – und weshalb. Außerdem sei es wichtig, sich transparent zu machen – zu erzählen, was man sieht. Abgerundet wird das Ganze durch Lächeln und eine offene Körpersprache. „Wenn ich einen positiven Kontakt herstelle, haben wir eine gemeinsame Basis. Daraus kann Humor entstehen“, sagt Bentrup.

Auch die wertschätzende Kommunikation bleibe im Stress häufig auf der Strecke. „Wir müssen herausfinden, was uns verbindet“, sagt Bentrup. Dabei hilft das Aussprechen von Komplimenten. Und zwar immer in der persönlichen Form: „Mir gefällt dein Blazer“, „Ich mag deine Frisur“. Im Alltag und auch in der Pflege bewegten sich alle in Schicksalsgemeinschaften. Das sei nicht immer einfach. „Wir müssen das Schöne in der Welt bewusst entdecken“, so Bentrup.

„Sich das Lachen abzugewöhnen, wäre für Menschen fatal“, sagt Rüdiger Becker, Direktor der Stiftung Neuerkerode. Und Gründe zum Lachen gab es beim Empfang viele. Zum Beispiel als sich die Schauspieler des „Theater Endlich“ aus Neuerkerode in menschliche Lachsäcke verwandelten. Oder als alle gemeinsam schnipsten und ein fröhliches Lied sangen. Und auch am Ende der Veranstaltung, als der Organist das Stück “Skertso“ von Witold Dulski beendete – und keiner es bemerkte. Erst verspätet stand Becker auf, um ein Gebet zu sprechen. Und der ganze Dom brach in Gelächter aus. Nicht über, sondern mit ihm.