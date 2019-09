Sperrung Raststätte Harz-Ost: Mann droht mit Sprengstoffgürtel

Foto: Symbolbild: Bernward Comes

Harz. Der Unbekannte ist am Sonntag in einen Bus gestiegen und hat behauptet, er würde einen Sprengstoffgürtel tragen. Dann verschwand er.

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag die Sperrung der Raststätte Harz-Ost verursacht, weil er in einen Bus eingestiegen ist und behauptete einen Sprengstoffgürtel am Körper zu tragen. Dann stieg er aus und verschwand. Die Raststätte war laut der Polizei vier Stunden lang gesperrt.

Wie die Polizei Goslar berichtet, meldete ein 63-jähriger Busfahrer aus dem rheinland-pfälzischen Ort Hochdorf-Assenheim den Vorfall, nachdem ein ihm unbekannter Mann in seinen Bus eingestiegen war. Als dieser Angab, er würde einen Sprengstoffgürtel tragen, forderte der Busfahrer ihn auf, den Bus zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nach.

Spezialkräften suchen nach Mann

Die alarmierte Polizei sperrte und evakuierte die Rastanlage über einen Zeitraum von circa vier Stunden. Es folgten unter Hinzuziehung von Spezialkräften intensive Suchmaßnahmen nach dem Mann. Die Person konnte jedoch nicht angetroffen werden.

Beschreibung des Mannes

So sieht der Gesuchte aus: Männlich, etwa 55 - 60 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, ungepflegte Erscheinung, schlank, braune Haare, dunkle Kleidung.

Die Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine abschließenden Angaben gemacht werden, ob es sich tatsächlich um einen Sprengstoffgürtel oder aber um eine Attrappe gehandelt hat.