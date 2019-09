BZV-Fahrradtag: Sonne, Stempel und Geselligkeit

Sonne satt und blauer Himmel – beim ersten Fahrradtag unserer Zeitung strahlten die Teilnehmer mit der Sonne um die Wette. Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel.

Eine der ersten Starterinnen war Elke Vahl aus Gifhorn. Die Vielfahrerin ist Mitglied im ADFC und wollte gerne neue Regionen erkunden. Sie holte sich schon eine Stunde vor Beginn ihr Starterpaket mit Erste Hilfeset, Müsliriegel, Flickzeug und anderen nützlichen Utensilien: „Ich freue mich, nette Leute und neue Routen kennen zu lernen.“ Mit Schwung trat sie in die Pedale und begann, wie so viele, die 25 Kilometer lange Strecke zwischen der Löwen- und der Lessingstadt am Messegelände in Braunschweig.

Starten konnte man aber auch am Exer in Wolfenbüttel. Die Strecke enthielt einzelne Steigungen. Der eine oder andere bewältigte diese mühelos mit seinem E-Bike. So auch Bernd Brunken aus Meine: „So was Schönes habe ich lange nicht erlebt! Ich entdecke immer gerne neue Regionen.“

Ob E-Bike, Mountainbike, Trekkingrad und sogar moderne Cruiser – jeder kam mit seinem favorisierten Drahtesel, teils bunt geschmückt oder professionell gepackt. Am Messegelände informierten Verkehrssicherheitsberaterin Julia Mispelhorn mit ihren Kollegen Steffen Bolte, Ute Loske und Frank Altendorf von der Polizei Braunschweig am Info-Mobil. Sie stellten die verschiedenen Fahrradschlösser vor, gaben Hinweise zur Verkehrssicherheit und dem Diebstahlschutz. „Doppelgehärtete Bügel- oder Faltschlösser kann man nicht einfach so durchkneifen“, betont Julia Mispelhorn. Die Kinder konnten außerdem einen Geschicklichkeitsparcours absolvieren.

Familien mit Kindern entschieden sich eher für die kürzere 16 Kilometer lange Variante der Radtour ab Braunschweig über Mascherode und dem Südsee zurück zum Messegelände. Alexandra Görl aus Gifhorn war mit Tochter Pia, Mann und Verwandtschaft unterwegs. „Die Organisation ist sehr gut. Wir freuen uns auf eine gemütliche Tour.“

Renate und Michael Raulfs aus Dittersen sammelten fleißig Stempel auf der großen Tour und wollten das gemeinschaftliche Fahren mit den anderen Radbegeisterten genießen. Extra für die BZV-Radtour kam Frauke Graß-Fricke mit ihrem Partner aus Detmold angereist: „Wir haben das gelesen und verbinden die Tour mit einem schönen Wochenende in meiner alten Heimat. Es ist toll, nicht alleine unterwegs zu sein, auch wenn jeder andere Gedanken hat. Gemeinsam machen wir etwas für unsere Gesundheit.“

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Fahrradtag der Braunschweiger Zeitung Mehr als 450 Fahrradfahrer gingen am 22. September auf kleine und große Radtour zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Foto: Yvonne Weber Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Auch die 77-jährige Tina Kustra aus Braunschweig genoss die Geselligkeit unter den Fahrradfahrern und sagte mit leuchtenden Augen: „Sonst bin ich viel alleine mit dem Rad unterwegs. Aber heute ist es wunderbar. Ich bin begeistert!“ In Mascherode stempelt Katharina Wrede, Auszubildende des Verlagshauses, die Pässe ab und gibt Gummitierchen mit auf den Weg. Kurt Mahlke freut sich darüber und erzählt, dass er schon heute falsch abgebogen sei: „Eine Kennzeichnung wäre für das nächste Mal wünschenswert. Aber die Tour ist klasse und das Wetter sowieso.“ Dann geht’s für den Senior weiter Richtung Wolfenbüttel.

Die Mascheroder Wasserbruderschaft mit Wolfgang Sump informiert über den Brunneninstandsetzung und freut sich über das große Interesse der Teilnehmer. Landwirt Heinrich Pape (Braunschweiger Landvolk) verteilt fleißig Infobroschüren, Rezepte und Malbücher.

In Wolfenbüttel Am Exner gibt Dirk Jürges, Zugführer des DRK Katastrophenschutz, Traubenzucker und andere Süßigkeiten an die Sportler. Ganz nebenbei informiert er über den Rettungsdienst. Kinder können das Blaulicht ausprobieren und am Kindermobil des DRK Integrations- und Therapiezentrums ausgiebig spielen.

Der Vorsitzende des ADFC Braunschweig, Georg Möllmann, ist zufrieden mit dem Aktionstag: „Die große Beteiligung spricht für die Veranstaltung. Für das nächste Jahr können wir noch viele Ideen umsetzen.“ Viele Pannen gab es nicht. Er habe einen Lenker anschrauben müssen. Ansonsten habe er von keinerlei Vorkommnissen gehört.

Bei den Landesforsten am Löwe-Pfad im Lechlumer Holz konnten die Teilnehmer auf Entdeckungstour durch das Waldstück gehen. Gabriele Hülse und die BZV-Auszubildende Nina Hilbig standen am Infostand Rede und Antwort. Es konnte gequizt und auf Erlebnistour am Sinnespfad gegangen werden.

Am Hohen Gericht klärte der Wolfenbütteler Hobbyhistoriker Axel Strukmeier im Henkerskostüm über die Gedenkstätte auf: „Mehr als 1000 Menschen kamen hier über die Jahrhunderte ums Leben.“ Mit dabei war auch das DLRG am Südsee. Marcel Schrader und sein fünfköpfiges Team informierten die Besucher an der Stempelstelle über ihre Arbeit, das Equipment und gaben Verhaltenstipps bei einem Notfall. Wer am Ende der Tour einen vollen Stempelpass zusammen hatte, erhielt ein Radfahrabzeichen als Erinnerung.