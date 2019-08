Der große Kampf ums Rathaus von Hannover

Man begegnet ihnen jetzt öfter im Stadtbild, „Ecki“ und Marc und auch einem Piraten, auf Wahlplakaten zumindest. Und im Stadtteilzentrum Ricklingen bat am Donnerstag gar ein Ex-General zur großen Pressekonferenz. „Ich werde kämpfen“, kündigte der Mann an - ganz zivil, versteht sich.

Hannover, seit Jahrzehnten eine SPD-Bastion, wählt am 27. Oktober einen neuen Oberbürgermeister. Noch zu Zeiten des Oberbürgermeisters Stephan Weil galt dabei die Regel, dass am Ende eh die SPD vorn ist. Doch Weils Nachfolger Stefan Schostok, ein freundlicher Sozialpädagoge, wirkte im Rathaus schnell überfordert. Der Weil-Nachfolger versank schließlich in der „Rathaus-Affäre“ um Zulagen für seinen früheren Büroleiter.

Ex-General tritt für die AfD an

Die SPD handelte nach dem Aus für ihren OB schnell - und nominierte den früheren Stadtkämmerer Marc Hansmann (SPD) als ihren Spitzenkandidaten. Die CDU stieß nach einigem Suchen auf Eckhard Scholz, den langjährigen Chef von VW Nutzfahrzeuge Hannover. Scholz ließ wissen, wer so ein Unternehmen führen könne, könne auch eine Stadtverwaltung führen. Die Grünen stellten den Landtagsabgeordneten Belit Onay auf, einen Juristen. Onay gab sich als Garant für ein multikulturelles Hannover und Vorkämpfer einer autofreien Innenstadt. Die AfD wiederum überzeugte Joachim Wundrak davon, als ihr Kandidat in den Ring zu steigen. Der Antritt des früheren Bundeswehr-Generals für die AfD fand bundesweit Aufmerksamkeit, löste aber auch heftige Kontroversen aus. Ein Brigadegeneral a. D. kritisierte Wundraks Kandidatur für die AfD hart. Wundrak wiederum beklagte am Donnerstag ein Ausgrenzen der AfD.

Tief in der Stadtpolitik verankert wirkt bislang Ex-Kämmerer Hansmann. Hansmann war aus dem Rathaus zum Energieversorger „Enercity“ gewechselt, kann sich aber von seiner Rathauszeit nicht lösen. Nachdem ein interner Prüfbericht das allgemeine Zulagensystem bei der Stadt gerügt hatte, versicherte Hansmann, dies sei Sache des Personaldezernenten gewesen, nicht des Finanzdezernenten. Nun will die Stadt nachbessern. Zwar blickt man bei diesen Zahlungen keineswegs in einen Sumpf der Vetternwirtschaft, wie es zunächst scheinen wollte. „Hansmann war als Kämmerer Teil des Systems“, betont aber der CDU-Kreisvorsitzende Maximilian Oppelt. Daher müsse der SPD-Mann sich Fragen nach seiner Mitverantwortung schon gefallen lassen. CDU-Kandidat Scholz verpassten die Partei-Strategen für den Wahlkampf das kürzere, volksnähere „Ecki“. „Er hat sich hervorragend eingearbeitet“, betont Oppelt. Scholz hatte außerdem mit einem Plädoyer für deutlich mehr Investitionen in den Fahrradverkehr einen überraschenden Akzent gesetzt. Gegen die Verwahrlosung von Teilen der Stadt forderte er Konzepte, nicht nur Härte. „Sicherheit und Ordnung, diese Forderung ist für mich ein ganz klarer Schwerpunkt“, sagt Wundrak. „Es gibt eine Menge Problemzonen in Hannover“, so der Ex-General. Obdachlose, Drogensüchtige und teilweise auch Bettler haben sich seit langem im Zentrum ausgebreitet, die Stadt hält mit einem „Ordnungsdienst“ dagegen. Wundrak warnte im Zusammenhang mit Wohnungsnot und Neubau vor „Migranten-Ghettos“. Schulen müssten dringend saniert werden, sagte er auch.

Frauen kamen kaum zum Zug

Dass der Jurist Onay eine „interessante Persönlichkeit“ sei, das immerhin hatte auch die Hannover-CDU zugestanden. Im Landtag sitzt Onay im Innenausschuss des Parlaments- und vertritt klassisch Grüne Positionen. Bezahlbarer Wohnraum, sozialer Ausgleich, Klimaschutz und Verkehrswende zählen zu seinen Schwerpunkten im OB-Wahlkampf. Wundrak wiederum tritt auch für einen starken Nahverkehr ein. Die Männer sind bei dieser Wahl weitgehend unter sich. Die Linke immerhin schickt ihre Regionspolitikerin Jessica Kaußen ins Rennen, auch eine parteilose Kandidatin will unter anderen antreten. Der Pirat auf den Plakaten ist der Kommunalpolitiker Adam Wolf (Piraten). Auch er will OB werden.

Auf Planspiele, wer es gegen wen in eine vermutlich nötige Stichwahl schafft, mögen sich auch die vergleichsweise „Großen“ nicht so recht einlassen. Hansmann, Scholz, Onay? Fragt man AfD-Kandidat Wundrak nach seinen Chancen, am Ende wirklich im OB-Stuhl Platz zu nehmen, bleibt der zurückhaltend. „Ich starte auf einem relativ niedrigen Niveau“, sagt er mit Blick auf die Wahlergebnisse seiner Partei in Niedersachsen.