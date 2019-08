Lebensmittel-Kontrolleure beanstanden jede zweite Probe

Bei 61.729 Kontrollen in 38.838 Betrieben gab es 31.266 Fälle von Keim-Belastung, Verunreinigung oder falscher Kennzeichnung. Die Beanstandungsquote lag damit bei 51 Prozent. Dies ergibt sich aus dem neuen Verbraucherschutzbericht, den Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Freitag in...