Einfach mal nichts tun

Wer sich ein Auto mietet, legt für gewöhnlich etliche Kilometer damit zurück. Er organisiert zum Beispiel seinen Umzug oder erkundet im Urlaub ein fremdes Land. Immer mehr Japaner finden jedoch eine neue Verwendung für ein gemietetes Auto: Sie tun einfach mal nichts.

Sie bewegen das Auto nicht einen einzigen Kilometer und sitzen nahe der Autovermietung nur herum und faulenzen. Sie machen ein Nickerchen. Sie meditieren. Sie genießen ein Reisbällchen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Japaner arbeiten in der Regel viel, haben wenig Urlaub und wollen auf diesem Weg dem Trubel der Großstadt entkommen. Auch wenn es nur für ein halbes Stündchen ist.

Lange hatten die Autovermieter gerätselt, warum sich der Tachostand bei Rückgabe des Autos kaum verändert hatte. Nachgefragt bei den Kunden kam heraus: Etwa acht Prozent von ihnen wollen das Auto nicht mieten, um zu fahren, sondern nur, um für eine gewisse Zeit seine Ruhe zu haben.

Ein Aspekt ist offenbar auch: Viele laden ihr Handy im Mietwagen auf, weil sich andernorts keine Steckdose finden lasse. Möglich macht das Mieten zum Chillen übrigens der gute Preis: Eine halbe Stunde in Japan kostet umgerechnet oft nicht mal vier Euro. Also müssen sich die Autovermieter nun eine neue Strategie einfallen lassen. Denn sie verdienen vor allem am gefahrenen Kilometer und nicht am stillstehenden Gefährt.