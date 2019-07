Marktkirche Hannover installiert ersten Kollektomaten

Die evangelische Marktkirche in Hannover geht beim Spendensammeln neue Wege. Direkt am Eingangsportal des spätgotischen Gebäudes hat sie einen „Kollektomaten“ installieren lassen, einen bargeldloser Spendenautomaten, wie die Gemeinde am Montag mitteilte. Dort können Besucherinnen und Besucher durch das einfache Vorhalten einer EC- oder Kreditkarte in wenigen Sekunden einen vorher ausgewählten Betrag von ihrem Konto abbuchen lassen - ohne Eingabe einer PIN.

Spende erscheint auf Kontoauszug

Auf einem Display müssen sie zuvor eine von sechs Spendensummen zwischen zwei und 25 Euro auswählen. Auch das kontaktlose Spenden per Smartphone ist möglich. Der Clou dabei: Die Spendensumme erscheint dank Online-Technik unmittelbar auf dem Kontoauszug. Dieser kann dann beim Finanzamt eingereicht werden, damit die Spende steuermindernd wirksam ist. Eine Spendenquittung ist deshalb nicht nötig. Das Verfahren sei in skandinavischen Kirchen bereits häufig zu finden, hieß es.

Die Marktkirche gehöre damit zu den Vorreitern beim digitalen und bargeldlosen Spenden.In der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, die drei Viertel Niedersachsens umfasst, ist es der erste „Kollektomat“. Die Methode sei auch aus Supermärkten und Fast-Food-Restaurants bekannt, hieß es weiter. dpa