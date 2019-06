Merkel folgt Einladung nach Goslar – Schüler wollen demonstrieren

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem letzten Besuch in Goslar 2010 im Kaisersaal der Kaiserpfalz neben dem damaligen Ministerpräsident David McAllister und der früheren Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (beide CDU). Am Donnerstag kommt die Kanzlerin erneut nach Goslar.

Goslar. Am Donnerstag besucht die Kanzlerin Angela Merkel Goslar. Auf dem Programm steht eine Diskussion mit Schülern sowie ein Besuch in der Kaiserpfalz.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird sich am Mittwoch in Goslar den Fragen von Schülerinnen und Schülern stellen. Die Diskussion gehört zu ihrem Besuch in der alten Kaiserstadt am nördlichen Harzrand. Die Regierungschefin folgt einer Einladung von Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU). Begleitet wird Merkel während des mehrstündigen Besuchs von ihrem früheren Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), der in Goslar zuhause ist.

Besuch des Rammelsberg und der Kaiserpfalz

Auf dem Programm stehen auch ein Besuch des zum Unesco-Welterbe gehörenden Museumsbergwerks Rammelsberg sowie der historischen Kaiserpfalz und ein Spaziergang durch die Altstadt. Die Schülerbewegung „Fridays for Future“ will Merkels Besuch zu einer Demonstration nutzen. Sie hat dazu ausnahmsweise nicht den üblichen Freitag, sondern den Mittwoch gewählt.

Bereits 2010 war Merkel in Goslar

Für die frühere CDU-Bundesvorsitzende ist es der zweite Besuch in Goslar. Im Oktober 2010 hatte Merkel aus Anlass des 60. Gründungstags ihrer Partei der Stadt ihre Aufwartung gemacht. In Goslar hatten die Christdemokraten 1950 ihren Gründungsparteitag veranstaltet.dpa/lni