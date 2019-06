Großfeuer in Landmaschinen-Firma – 500 000 Euro Schaden

Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand in einer Landmaschinen-Firma. Duch das Feuer ist die Landmaschinen-Fabrik in Bersenbrück im Landkreis Osnabrück komplett abgebrannt. Die Schadenshöhe werde auf 500 000 Euro geschätzt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.