Asse-Kritiker fordert mehr Geld und mehr Personal für Bergung

Da immer mehr Wasser in die Asse einströmt, fordern Initiativen mehr Personal, um die Bergung des Atommülls einzuleiten. Jochen Stay von der Anti-Atom-Organisation „Ausgestrahlt“ sagte: „Mehr Geld und mehr Personal ist nötig, um die Asse zu räumen.“ In das Atommüll-Lager bei Wolfenbüttel ist am...