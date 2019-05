Mann schießt auf spielende Kinder – Fünfjähriger verletzt

Ein Senior hat in Zeven bei Rotenburg mit einer Luftdruckpistole auf spielende Kinder geschossen und einen Fünfjährigen am Kopf verletzt (Symbolbild).

Zeven. Aus Ärger über spielende Kinder in der Nachbarschaft greift ein Mann im niedersächsischen Zeven zur Waffe. Eine Kugel trifft einen Jungen am Kopf.

Ein Senior hat in Zeven bei Rotenburg mit einer Luftdruckpistole auf spielende Kinder geschossen und einen Fünfjährigen am Kopf verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sich der 67 Jahre alte Mann schon mehrfach über die in seiner Nachbarschaft spielenden Kinder geärgert haben.

Kugel trifft Fünfjährigen am Kopf

Am Mittwoch habe er vom Hausflur aus auf die in 30 bis 40 Metern Entfernung spielenden Kinder geschossen. Dabei wurde der Fünfjährige von einer Metallkugel am Kopf getroffen. Das Kind wurde im Krankenhaus untersucht, dort wurden oberflächliche Hautverletzungen festgestellt.

Schütze stand unter Alkoholeinfluss

Die Polizei zog die Waffe des angetrunkenen 67-Jährigen ein. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung und waffenrechtlicher Vergehen. dpa