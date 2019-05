ARCHIV - 08.09.2018, Niedersachsen, Hannover: Teilnehmer des Bündnisses "#noNPOG" tragen ein Plakat mit der Aufschrift "Nein zum niedersächsischen Polizeigesetz!". Verschiedene politische und gesellschaftliche Gruppen haben zu einer erneuten Demonstration gegen das neue niedersächsische Polizeigesetz für den 11.05.2019 in Hannover aufgerufen. Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Erneut Protest gegen geplantes Polizeigesetz in Hannover

Wenige Tage vor der geplanten Verabschiedung des neuen niedersächsischen Polizeigesetzes gehen am Samstag (13 Uhr) erneut Bürger zu einem Protestmarsch auf die Straße. Dazu hat das Bündnis „#noNPOG“ aufgerufen. Die Polizei rechnet mit bis zu 5000 Teilnehmern in der Innenstadt von Hannover. Zuletzt hatten im Dezember rund 1800 Menschen gegen den Gesetzentwurf protestiert.

„Landtagsabgeordnete sollen nicht unter Fraktionszwang handeln“

„Wir appellieren an das Gewissen der einzelnen Landtagsabgeordneten. Sie sollen bei der Abstimmung nicht unter Fraktionszwang handeln, sondern sich für die Freiheit der Menschen in Niedersachsen einsetzen“, sagte Bündnissprecherin Juana Zimmermann.

Polizei soll mehr Möglichkeiten bei der Terrorismusbekämpfung bekommen

Die Reform des Polizeigesetzes, das am Dienstag im Landtag zur Abstimmung steht, ist ein zentrales Vorhaben der rot-schwarzen Koalition. Dabei geht es vor allem darum, der Polizei mehr Möglichkeiten bei der Terrorismusbekämpfung zu geben, was an hohe gesetzliche Hürden geknüpft ist. Beispielsweise soll die Präventivhaft für Gefährder auf bis zu 35 Tage ausgeweitet werden. dpa