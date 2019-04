Hannovers OB Schostok tritt ab

Hannover steht vor einer Neuwahl des Oberbürgermeisters. In einer kurzen Erklärung kündigte OB Stefan Schostok am Dienstag im Rathaus sein Ausscheiden aus dem Amt an. „Ich habe dieses höchste Amt unserer Stadt immer im Bewusstsein der damit verbundenen großen Verantwortung, mit ganzer Kraft und...