SPD-Bezirksstreit: Hubertus Heil entschuldigt sich für Fehler

Der Vorsitzende des SPD-Bezirks Braunschweig, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, hat die Verantwortung für den Konflikt um den Bezirksvorsitz übernommen. „Ich habe am 5. April einen dicken Fehler gemacht“, sagte Heil beim Parteitag des SPD-Bezirks am Sonnabend in der Lindenhalle in Wolfenbüttel....