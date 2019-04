Hannovers OB Schostok vor dem Abgang

Stefan Schostok (SPD), Oberbürgermeister von Hannover, steht bei einem Empfang der Stadt zum 75. Geburtstag von Altkanzler Schröder im Neuen Rathaus. In der Rathausaffäre in Hannover hat die Staatsanwaltschaft ihn wegen schwerer Untreue angeklagt.

Hannover. In der SPD wächst der Druck auf den Oberbürgermeister. Der will sich Dienstag erklären - doch die Anklage wegen Untreue gilt als politisches Ende.

Wie nutzlos die Symbole der Macht sein können und wie schwer sie wiegen, das erlebte Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) am Mittwoch bei einem Empfang im Neuen Rathaus.

Globale Strippenzieher wie IOC-Präsident Thomas Bach und Lokalgrößen sahen dabei zu, wie der mit seiner Amtskette festlich behängte Schostok einen ganz besonderen Genossen ehrte. Gerhard Schröder war 75 geworden. Dass die Staatsanwaltschaft Hannover Schostok der Untreue anklagen würde, hatte der Oberbürgermeister spätestens während der laufenden Feierstunde erfahren. „Ich bin ehrlich, und hätte mir eine andere Entwicklung gewünscht und fest mit einer Einstellung gerechnet“, teilte Schostok später mit. Am Sachverhalt und seiner Haltung aber habe sich nichts geändert. Dass sich aber die politische Lage geändert hat, und zwar radikal, hätte man einem Schröder allerdings nicht lange erklären müssen.

Dass im Rathaus von Hannover seit Oktober 2013 kein Machtmensch sitzt und auch kein nervenstarker Taktiker wie der frühere Oberbürgermeister und amtierende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), war immer klar. Schostok, ein freundlicher SPD-Mann aus den Tiefen der Partei, hatte es als Landtagspolitiker immerhin bis zum SPD-Fraktionschef gebracht. Groß in Erinnerung blieb sein Wirken dort nicht. In die Rathausaffäre schlidderte der Diplom-Sozialpädagoge wohl aus Schwäche. Vor allem verhedderte er sich beim Versuch, Machzentren auszutarieren. Mitangeklagt sind daher nicht überraschend die zwei Schlüsselfiguren neben dem OB selbst. Harald Härke, der frühere Personaldezernent, galt als graue Eminenz im Rathaus. Härke soll rechtswidrige Zulagen an Schostoks Büroleiter Frank Herbert bewilligt haben. Herbert wiederum galt als unverzichtbar für Schostok – und pochte aufgrund seiner Rolle offenbar hartnäckig auf mehr Geld. 7400 Euro Grundgehalt brutto waren zu wenig. In internen mailwechseln, die bekannt wurden, erscheint der Oberbürgermeister freundlich, verständnisvoll und etwas ausweichend. Als Herr im Haus erscheint er nicht.

Dass die Zulagen für Herbert, abgewickelt als pauschale Mehrarbeitsvergütung, so nicht zulässig waren, darüber besteht mittlerweile weitgehend Einigkeit. Härke, vorläufig suspendiert, hat über seinen Anwalt sein Bedauern ausgedrückt. Er hätte die Zahlungen nicht „mittragen“ dürfen, so Härke - ein feiner juristischer Wink in gleich mehrere Richtungen. Herbert geht offenbar weiter davon aus, dass er die Zulage annehmen durfte. Er ist krankgeschrieben. Der Büroleiter wollte nicht nur bezahlt werden wie ein städtischer Dezernent, er hatte sich immerhin auch darum bemüht, einer zu werden. Doch das kam nicht durch den Rat.

Und Schostok selbst? „Ich habe 2015 nicht gewusst, dass eine Zulage für Herrn Dr. Herbert über die Besoldungsgruppe B 2 hinaus nicht möglich ist“, hatte Schostok im Rat der Stadt erklärt. Ins Bild gesetzt soll der OB im April 2017 worden sein – in einem Dreiergespräch mit Härke und Herbert. Schostok hatte Haus- und Bürodurchsuchungen über sich ergehen lassen müssen, sein Handy wurde ausgewertet. Die Staatsanwaltschaft wirft Schostok vor, das Ganze einfach laufen gelassen zu haben: Untreue im besonders schweren Fall. In einer e-mail vom 19. Mai 2017 an Härke schilderte Herbert seine hohe Arbeitslast. Die strittige Zulage bezog er da längst, wollte aber wohl mehr. „Unter Bezugnahme auf das gestrige Gespräch mit dem Oberbürgermeister“…..heißt es zu Beginn dieser mail Herberts an Härke. Beweisen tut das allein zwar nichts. Doch die Akten sind umfangreich.

Dass die Vorgänge überhaupt bekannt wurden, ist auf Machtkämpfe mit schmutzigen Methoden zurückzuführen. Erst wurde erzählt, dass Härke seiner Lebensgefährtin einen besseren Job in der Verwaltung verschaffen wolle. Dann kamen die Gerüchte über Gehaltszulagen im Umfeld Schostoks. Interne Unterlagen dazu landeten auf verschlungenen Wegen beim CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden und örtlichen CDU-Chef Dirk Toepffer. Die Stadtverwaltung und Herbert erstatteten Strafanzeige gegen Härke wegen des Verdachts der Verletzung von Dienstgeheimnissen.

In SPD-Kreisen herrscht seit langem Frust über die „absolute Beratungsresistenz“ Schostoks, der Landesvorsitzende Weil soll sich eingeschaltet haben. Schostok kündigte am Donnerstag im Rat ein Gespräch mit den Fraktionschefs der Ratsfraktionen am kommenden Dienstag an. „Ich nehme fehlendes politisches Vertrauen wahr, ich nehme das sehr ernst“, sagte Schostok. In SPD-Kreisen rechnet man mit dem Rückzug Schostoks. Der könnte den Gang in den Ruhestand beantragen - bei 35 Prozent seiner Bezüge. „Der Druck ist zu hoch“, so ein SPD-Mann.