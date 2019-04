Nach Schüssen und Leichenfund: Ein Viertel steht unter Schock

Ein Mann verbarrikadierte sich in einer Wohnung in diesem Block in Lebenstedt. Er bedrohte Polizisten, Spezialkräfte stürmten die Erdgeschosswohnung und erschossen ihn. Tage zuvor soll er einen 22-Jährigen getötet haben, dessen Leiche Ermittler am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr fanden. Erik Westermann